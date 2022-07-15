Путин провел совещание с Советом Безопасности РФ 15 июля 2022 года

Президент России Владимир Путин в пятницу, 15 июля, провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности Российской Федерации. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в пятницу, 15 июля, провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности Российской Федерации.

«Мы в ежедневном режиме занимаемся с вами наиболее острыми вопросами, наиболее чувствительными, но не должны забывать и о текущей ситуации в регионах Российской Федерации», - отметил президент, обратившись к Бортникову и Колокольцеву по вопросу региональной повестки.

Как писал сайт kp.ru, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что другие встречи, которые запланированы у главы государства в этот день, будут непубличными.

Напомним, в прошлом месяце, 22 июня 2022 года президент России Владимир Путин также провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза Российской Федерации. Как писал сайт kp.ru, среди прочего российский президент обсудил с членами Совета безопасности подготовку к проведению единого дня голосования.

В совещании также принимали участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель Администрации Президента Антон Вайно, директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников, директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, министр обороны Сергей Шойгу, а также специальный представитель Президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.