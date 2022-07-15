Предложения России по вывозу пшеницы с портов Украины нашли поддержку в Стамбуле

Представитель Минобороны обороны России Игорь Конашенков выступил со срочным заявлением, в котором говорится о прогрессе в договоренностях по вывозу пшеницы из портов Украины. Фото: ТАСС

Представитель Минобороны обороны России Игорь Конашенков выступил со срочным заявлением, в котором говорится о прогрессе в договоренностях по вывозу пшеницы из портов Украины.

"Предложения Российской Федерации в основном поддержаны участниками консультаций. В ближайшее время работа по формированию итогового документа «Черноморская инициатива» будет завершена", - заявил Конашенков.

Генерал-лейтенант напомнил, что 13 июля в городе Стамбул прошли четырехсторонние консультации между представителями ООН, России, Турции и Украины по вопросу разблокирования украинских портов для осуществления вывоза сельскохозяйственной продукции. На встрече представители России предложили меры, обеспечивающие перевозки продовольствия иностранным государствам, в том числе российским партнерам, исключающие использование данных логистических цепочек для поставок киевскому режиму вооружения и военной техники, а также недопущения провокаций.

Ранее руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев заявлял, что в шести портах (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный) остаются заблокированными 70 иностранных судов из 16 государств.

Отметим, что Вооруженными Силами России созданы необходимые условия для функционирования двух морских гуманитарных коридоров, представляющих собой безопасные полосы для движения судов: в результате проведенного комплекса мероприятий силами Военно-Морского Флота России устранена минная опасность в акватории порта Мариуполь, в плановом порядке продолжается восстановление портовой инфраструктуры.

Однако, официальный Киев не переставал создавать реальную угрозу обстрела судов в море. Пока без украинской стороны обеспечить весь комплекс мер по обеспечению безопасности гражданского судоходства в акваториях Черного и Азовского морей не представляется возможным.

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 15 июля 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 15 июля 2022 года (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Герои спецоперации «Z»: старший сержант Синицын задержал корректировщика артогня

В ходе допроса националист выдал информацию о позициях вражеских артиллерийских батарей, которые впоследствии были уничтожены (подробности)

Ракетный удар по Виннице нанесен по пункту размещения националистов

Ракетный удар по Виннице нанесен по центру размещения националистов в Доме Офицеров, сообщает Симоньян со ссылкой на Минобороны России (подробности)