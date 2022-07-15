Взятый в плен британский наемник умер из-за болезней и равнодушия своего правительства

Британский наемник Пол Ури попал в плен еще в апреле. Фото: Youtube, Shutterstock

Омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова сообщила, что 10-го июля в плену ДНР умер британский наемник Пол Ури. Как принято говорить в таких случаях об извещении смерти всяких официальных лиц, "после тяжелой и продолжительной болезни". Поскольку болезней у этого подданного британской короны было с вагон и маленькую тележку, в том числе, и диабет, и другие хронические заболевания.

Ветеран кампаний в Афганистане, Ираке и Ливии Ури попал в плен еще в апреле при попытке прорыва через блокпост, но правительство Великобритании не проявило к его судьбе никакого интереса.

- Представители Великобритании проигнорировали даже возможность проведения переговоров о его возвращении в рамках процедуры обмена пленными. Более того, не предоставили необходимые медицинские препараты по линии Красного креста, - сообщила Дарья Морозова. - Полу Ури была оказана соответствующая медицинская помощь, но учитывая диагнозы и стресс, 10 июля он скончался.

Поразительное равнодушие после того, как официальные лица в британском правительстве всячески поддерживали стремление своих сограждан "оказать всяческую помощь Украине", в том числе, и личным участием на поле боя. Впрочем, ничего удивительного. Судьба двух британских наемников, которых приговорили в ДНР к смертной казни и могут расстрелять в любой момент после рассмотрения прошения о помиловании в случае ее отклонения, Лондон также совершенно не волнует. Их уже списали на жертвы "борьбы с Путиным". Одна из нынешних кандидаток на освободившийся пост премьер-министра Великобритании Лиз Трасс заверяет, что в случае ее избрания она на этом посту станет бороться еще более жестко и бескомпромиссно. Значит, на Украине в этом случае погибнет еще больше наемников. И из Британии тоже.

С другой стороны, их уже погибло в полях и на улицах Украины столько, что в МИД соответствующих стран пора бы организовывать целые департаменты для возвращения тел домой к заплаканным родственникам и вызволения из плена пока еще живых граждан этих государств.

По данным Минобороны России, к середине июля свой конец в боях на Украине нашли 2347 наемников. Наибольшее количество поставила Польша – 544, на втором месте ревнители демократии из США – 220 наемников, на третьем Канада с сильными проукраинскими настроениями и местной украинской диаспорой – 177. Замыкают первую пятерку Грузия (170) и Великобритания (124 погибших наемника).

И вот еще одно известие, которое ну никак невозможно печальным – в результате вчерашних ударов по Харькову, как сообщило Минобороны России, были уничтожены 200 националистов, в том числе, около 50 иностранных наемников. Из каких стран прибыли эти солдаты неудачи, сейчас еще неизвестно, или Минобороны не разглашает пока эти сведения, но цифры примечательные и говорят сами за себя.

Кстати, по нашумевшему удару по Дому офицеров в Виннице, Минобороны тоже отчиталось. И, как оказалось, удар наносился по совещанию, которое в этом военном "очаге культуры" проводило командование ВВС Украины.

Примечательно, что на этом совещании присутствовали и зарубежные партнеры украинских ВВС из числа иностранных поставщиков вооружений Украине, с которыми обсуждались не только порядок передачи очередной партии самолетов, средств поражения и организацию ремонта имеющихся у ВВС Украины боевых самолетов. Но, как известно, не срослось.

Шли бы вы домой восвояси. Пока еще не поздно.

Потому что Украина убивает.

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