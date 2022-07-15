Госдума приняла перестановки в правительстве

Министру промышленности и торговли Денису Мантурову парламент дал ранг вице-премьера. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Решение парламента, в общем-то, было довольно ожидаемым. Мантуров в правительстве больше 10 лет – таких долгожителей в Кабмине не много. Указ о повышении министра до вице-премьера во вторник подписал Владимир Путин. Странно было бы, если б депутаты решили отказать такому ценному чиновнику.

Но несмотря на это, Денис Мантуров прошел все положенные бюрократические круги. Он три дня подряд ездил на Охотный ряд, чтобы переговорить со всеми думскими фракциями и выступить на внеочередной сессии.

Но обсуждение перед всеми парламентариями получилось довольно комплементарным. О всех трудностях в промышленности рассуждали, как о временных недоразумениях.

- В чем мы будем впереди планеты всей в ближайшие годы? Где ждать технологических прорывов? – спросили Мантурова, не сомневаясь, что все эти прорывы вот-вот настанут.

Опытный министр конкретных дат называть не стал, но перечислил наши перспективные отрасли.

- Энергетическая безопасность, сельскохозяйственное машиностроение, пищевое машиностроение, химическая промышленность, авиация, автопром, судостроение – это все важные для страны направления, - сообщил глава Минпромторга, намекая на скорые прорывы.

При этом, данные на этот год никакой технологической революции не сулят. Мантуров признал, что вся обрабатывающая промышленность потеряет 6%.

- Один из способов восстановить автопром – разработка электромобилей. Это наиболее оптимальный вариант, так как он не требуется двигателя внутреннего сгорания, трансмиссии, мостов, - перечислил министр.

Электромобили уже в конце года должны начать делать в Калининграде. Еще их будут собирать на бывшем АЗЛК в Москве. Правда. Про создание сети зарядных станций, которых у нас сейчас практически нет, ничего не упомянули.

Мантуров признал, что одними электромобилями мы не обойдемся.

В общем, ждем прорыва в автопроме за счет электромобилей, потому что их делать проще традиционных, но надеемся, что и бензиновые машины из продажи не исчезнут.

После двух часов открытого обсуждения депутаты одобрили вице-премьерство Мантурова единогласно. 394 депутата за при одном воздержавшемся. Путин уже подписал указ о назначении.