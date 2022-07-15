Дмитрия Рогозина уволили из Роскосмоса

Дмитрий Рогозин уволен с поста главы "Роскосмоса". Фото: Михаил ФРОЛОВ

Указ об отставке Дмитрия Рогозина с поста главы Роскосмоса Владимир Путин подписал в пятницу. Но о возможном увольнении чиновника эксперты заговорили еще на неделе.

Теперь госкорпорацию возглавит бывший вице-премьер Юрий Борисов. Его в тот же день, 15 июля, из Кабмина перевели в руководители нашей космической отраслью.

Новой главой Роскосмоса назначен Юрий Борисов. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Эксперты делают разные прогнозы о карьерном будущем Дмитрия Олеговича. По одной версии, Рогозину могут поручить управление освобожденными украинскими территориями. Сейчас там рулят временные военно-гражданские администрации. Но лояльные чиновники муниципального уровня и помогающие им армейские полковники не способны долго управлять большими территориями. Не говорим уж о развитии. Им банально навыков не хватает. Для этого нужен настоящий государственный человек.

Собственно, Рогозин как раз такой и есть.

Но существует и другая версия будущей карьеры экс-главы Роскосмоса. Дмитрия Олеговича могут перевести в МИД. Какой-никакой дипломатический опыт есть – в самом начале нулевых Рогозин в Думе возглавлял комитет по международным делам, а в начале десятых был постпредом России при НАТО.

Но это пока все слухи. Точно можно будет сказать о будущем Рогозина только после официального назначения.

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