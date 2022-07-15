Юрий Борисов стал новым руководителем Роскосмоса. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

В полку вице-премьеров снов убыло. Только во вторник Владимир Путин увеличил их количество с 10 до 11. Как стало известно - чтобы еще одним заместителем Михаила Мишустина сделать министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

В пятницу, 15 июля, Госдума на внеочередном заседании повышение одобрила, и буквально тут же президент снова сократил количество Вице-премьеров - теперь их снова 10. Из обоймы заместителей главы правительства выпал Юрий Борисов. Он отвечал за оборонку и космос.

Юрий Иванович же оправляется в Роскосмос. Он с сегодняшнего дня возглавляет госкорпорацию. Ее бывший руководитель - Дмитрий Рогозин - пока остался без работы.

Интересно, что четыре года назад Рогозин сам был вице-премьером по космосу и оборонке. И его точно так же из кабинета министров перевели в госкорпорацию.

Что касается Рогозина, то пока официально его будущее не раскрывается. Но по разным версиям он либо будет курировать освобожденные территории на Украине, либо получит пост в МИДе.

Биография Юрия Борисова

Родился 31 декабря 1956 года в Вышнем Волочке.

В конце 70-х он окончил Пушкинское высшее командное училище радиоэлектроники противовоздушной обороны. Потом служил в армии.

В 1985 году закончил факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ.

В 1998-м Юрий Иванович уволился в запас, а позже возглавил завод, занимавшийся авионикой и комплексами распознавания изображений.

В 2004 перешел в Федеральное агентство по промышленности. Отвечал там за внедрение спутниковой системы ГЛОНАСС.

С 2012 по 2018 годы был замом министра обороны России, курировал модернизацию вооружений.

С 2018 по июль 2022 занимал пост вице-премьера в правительстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрия Рогозина уволили из Роскосмоса

Дмитрию Рогозину после увольнения из Роскосмоса прочат место на освобожденных территориях (подробности)