Пять важных упражнений для глаз ребенка, чтобы не испортить зрение от компьютера

Фото: Shutterstock

Как рассказывал «КП» врач-офтальмолог, д.м.н. Игорь Азнаурян, по статистике, каждый третий ученик заканчивает школу в очках. А каждый десятый ребенок к трем годам страдает приобретенным косоглазием в той или иной степени (оно появляется из-за высокой степени дальнозоркости, но увидеть его сразу практически невозможно).

Зрительная система ребенка закладывается до трех лет (но в целом она меняется, «растет» до 14 лет), и основные глазные патологии можно увидеть и начать своевременно лечить именно до этого возраста. Поэтому так важны осмотры офтальмолога.

К сожалению, педиатр может не обратить на них внимание. А ребенок в 2-3 года редко жалуется на проблемы со зрением, ведь он не знает, как должно быть в норме.

Чтобы вовремя заметить проблемы, нужно посещать детского офтальмолога в 1 месяц, 6 месяцев, год, 2 и 3. А потом, если нет проблем, то можно сделать перерыв до 6 лет.

Следующий период, когда зрение начинает стремительно портиться — от 7 до 15 лет. Во-первых, вырастает нагрузка в школе. Во-вторых, в пубертат начинаются резкий рост всех мышц, в том числе глазного яблока. Из-за этого тоже могут начаться проблемы со зрением.

Поэтому в 8-15 лет визит к детскому офтальмологу должен быть не реже раза в год.

Чтобы снять напряжение, офтальмологи часто рекомендуют простую зарядку для глаз.

ЗАРЯДКА

Оторвись от монитора на 5 минут: маленькая, но важная зарядка для глаз

Понадобятся песочные часы или секундомер, чтобы засекать время (а еще с ними веселее).

Тяжелый занавес

Тяжелый занавес.

Крепко зажмурь глаза на 15 секунд так, чтобы веки были немного напряжены, а темнота в глазах была совсем полная.

Порхающий мотылек

Порхающий мотылек.

Часто-часто моргай глазами, представляя, что ресницы — это крылышки мотылька. Моргай не меньше минуты.

Стрелок

Стрелок.

«Стреляй» глазами вверх-вниз, влево-вправо. «Выстрели» прямо и замри на секунду. Повтори стрельбу пять раз.

Восторженный художник

Восторженный художник.

Широко раскрыв глаза, рисуй ими разные предметы — квадрат, треугольник, круг, звезду, восьмерку, символ бесконечности (лежачую восьмерку). «Рисуй» не меньше минуты.