Как не потерять деньги: пять признаков телефонного мошенника

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О том, как определить типичные признаки телефонного жулика, рассказывает директор антифрод-департамента компании МТС Валерий Попов.

В первую очередь, будьте бдительны и относитесь критически к любой информации от незнакомого человека, звонящего вам. Здесь я опишу пять верных признаков телефонного мошенничества. Если столкнулись хотя бы с одним из них — сразу же прекращайте разговор.

Разговор инициировали не вы

Если вам звонят «из банка», будьте осторожны с самого начала. Шанс, что вы разговариваете не с настоящим сотрудником, а с мошенником, близок к 100%. Проверить сразу подлинность такого звонка трудно — жулики давно научились имитировать номера банков и любых других организаций. Но если речь зайдёт о «подозрительных транзакциях», «переводе денег на безопасные счета» и подобных предложениях, сразу кладите трубку. И ни в коем случае не сообщайте собеседнику никаких данных. А если беспокоитесь о сохранности своих денег, лучше сами перезвоните в банк или проверьте состояние счетов через мобильное приложение.

У вас просят данные, не предназначенные для разглашения

Любой банк пользуется многоступенчатой системой защиты данных клиента и его денег. PIN-код, трёхзначный CVV с карты и код из SMS — все эти пароли существуют для того, чтобы беречь ваши средства. Не удивительно, что мошенники мечтают заполучить эту информацию. На всякий случай напомню: не сообщайте эту информацию никому, даже сотруднику банка. Как только услышали такую просьбу или даже требование — прекращайте общение. Сама по себе эта просьба сообщить такие данные — уже явный признак мошенника.

Разговор всегда идёт о деньгах

Обманщиков интересуют только ваши деньги, и они готовы использовать любой предлог, чтобы выманить заветные рубли. Это может быть предложение перевести деньги на «безопасные» счета, вложить их в многообещающий стартап, поменять на криптовалюту по выгодному счёту. Таких уловок просто не счесть, и постоянно появляются новые схемы. Старайтесь быть начеку, когда речь заходит о любых операциях с вашими деньгами. Особенно если предложения поступают от незнакомого человека в телефонной трубке.

Вам не дают время подумать

Если с первых минут разговора собеседник подталкивает к какому-то действию, скорее всего, это мошенник. «Срочно» — это вообще любимое слово телефонных жуликов. Например, вам могут сказать, что надо перевести деньги на защищённый счёт — и немедленно, иначе их украдут. В ходе разговора собеседник продолжит подгонять вас: «ещё пара минут и будет поздно!», «если вы сейчас не выполните то, что я вам говорю, вы лишитесь денег». А ещё жулики любят давить авторитетом — «не спорьте со мной, я глава службы безопасности банка».

Оказываясь под таким давлением, человек начинает паниковать и перестаёт воспринимать слова собеседника критически. В результате жертва часто поддается и принимает необдуманное решение. И уже после того, как разговор закончен, приходит понимание о совершенной ошибке. Но вернуть свои деньги уже вряд ли получится.

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Многие мошенники — прекрасные манипуляторы, которые точно знают, как играть на эмоциях. Чтобы не попасть в ловушку, любые подозрительные разговоры лучше пресекать сразу — пока не потеряли бдительность и не сболтнули лишнего.

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Собеседник старается вывести из равновесия

Спешка и срочность — не единственный «конёк» телефонного мошенника. Представьте, что ваш покой нарушает звонок, который начинается с тревожных слов: «ваши счета взломаны и прямо сейчас оттуда выводят деньги!», «ваш родственник в беде и нужно прямо сейчас перевести деньги, чтобы ему помочь». А бывает, что мошенники сообщают радостные «новости»: «генератор случайных чисел выбрал ваш номер и большая сумма денег дожидается вас» или «вам поступил перевод на крупную сумму». За этим обычно следует просьба оплатить символическую комиссию за перевод или налог. А иногда злоумышленникам достаточно только данных вашей карты — обычно их выманивают под предлогом «реквизитов для перевода». Но итог любой из этих схем один: жертва теряет деньги.

Беспокойство за близкого человека или эйфория от неожиданного выигрыша делают человека наиболее уязвимым — особенно если собеседник ещё и торопит вас с принятием решения. В итоге многие теряют бдительность и выполняют всё, о чём просит мошенник. Но потом вместо желанного SMS о пополнении счёта получают сообщения о списании денег.

Услышав шокирующую новость от незнакомца, постарайтесь сохранять хладнокровие. Вспомните, много ли вы знаете историй о внезапном выигрыше в лотерею, в которой вы даже не участвовали? И часто ли люди получают неожиданные денежные переводы от незнакомых людей? А услышав, что кто-то из близких в беде, свяжитесь с ним сами и спросите, всё ли в порядке. Как правило, на том конце провода ни о какой беде даже не слышали.

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Лучший способ не попасть на крючок к телефонным мошенникам — не вступать с ними в разговор.

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