Как ужи на сковородке: Как Запад обходит собственные же санкции против России

Еврокомиссар по юстиции Рейндерс достоин "неуда" по профессии за мнение о попытках Москвы "обойти санкции" Фото: REUTERS

Ощущение, что нынешней Европой управляют недоучки, как минимум, а то и вовсе умственно отсталые особи, с каждым днем становится все крепче. И это не домыслы автора сих строк, а чистосердечное признание действующего министра иностранных дел Великобритании, метящей в премьерское кресло Лиз Трасс. Она накануне рассказала, что в школе, где ее учили, больше внимания уделяли не обучению чтению и письму, а преподаванию расизма и сексизма.

Вот и еще один свежий пример. Комиссар Евросоюза юстиции и верховенства права бельгиец Дидье Рейндерс не исключил конфискацию средств российских предпринимателей и компаний из России, которые были ранее заморожены из-за санкций. Такую конфискацию российских активов, которую в ЕС планируют начать в октябре, он назвал «наказанием за то, что Россия пытается обойти санкции ЕС». С такой подготовкой и логикой он не тянет даже на пародию на Эркюля Пуаро.

При этом, естественно, никаких доказательств попыток обхода санкций Москвой он не привел. Ну что же, ликвидируем пробел в образовании еврокомиссара и его взглядах на окружающую реальность. Дидье Рейндерс, наверное, сильно удивится, когда узнает, что Москва санкции не обходит. Она, с одной стороны, отвечает на них контрсанкциями, а с другой – не обходит санкции, а работает мимо них.

Вот, запретили ЕС и США Москве и с Москвой торговать за доллары и евро.

- Хорошо, - сказали в Москве и стали торговать за рубли. Тем же газом, например. И ведь дело покупателей соглашаться или нет на предложенные условия. Мы же никого не принуждаем под угрозой расстрела и не принуждаем. Не хотите - не надо. Оказалось – хотят. И стали покупать, как миленькие. Мало того, что про торговлю в рублях в тех санкциях ни слова и ни буковки единственной, так ведь согласились на такую торговлю не мы, а страны Евросоюза. Кто что обходит в этом случае?

Ладно, запретили странам ЕС и США торговать с Россией рядом товаров. И что в итоге? Подсанкционные товары России продают совершенно другие страны, которые под решением Брюсселя и Вашингтона не подписывались и соблюдать их не должны. Которые торгуют себе не в убыток. И нефть покупают русскую, и зерно, и все остальное. И обойти санкции никто не пытается, потому что для участников такой торговли их не существует.

А вот Канада, например. Слышите, месье Дидье, про Канаду? А то вот Лиз Трасс, похоже, не подозревает о существовании такой страны, в отличие от 50 с лишним сортов гендеров. Канада, месье Рейндерс, уже отправила отремонтированную газовую турбину для "Северного потока" в Европу. Где решила передать турбину Германии, чтобы та могла отдать ее для установки на газопровод непосредственно "Газпрому". Вот это месье Рейндерс, и есть тот самый обход санкций. Когда между компанией под санкциями и страной-инициатором санкций укладывается совершенно прозрачная для всех прокладка. Причем, по инициативе страны, которая сама приняла эти санкции. Вот это маневр! Надо немедленно конфисковать активы Канады за "обход санкций".

Впрочем, тут есть у Канады конкурент. И ух какой конкурент!

Вашингтон сегодня решил отменить часть санкций против России. Сам. Никто его не просил, тем более, Москва. А Минфин США взял и сам заявил, что разрешает транзакции с Россией, связанные с удобрениями, продовольствием, посевными материалами, лекарствами и медоборудованием. Кроме этого США вывели из-под санкций бывшую "дочку" концерна "Газпром" в Германии и "дочку" Альфа-банка в Казахстане.

Вот ведь стервецы какие! Что "хочут", то и делают. "Хочут – вводят, хочут – выводят". Или обходят. Как ужи на сковородке. На Украине уже, кстати, чрезвычайно возмутились этому решению и сочли его попыткой "обхода санкций", а то и вовсе – отмены их.

Да что там США. Еврокомиссия пообещала сегодня скорректировать санкции против России, чтобы убрать препятствия для экспорта российского продовольствия.

Вот вам, месье Рейндерс, самый минимум адресов, обитатели которых прилагают все усилия, чтобы обойти те самые санкции, которые они и ввели. А то, что вы называете термином конфискация, в действительности является обычным грабежом. И стыдно такому юридическому светилу на столь высоком посту путать настолько элементарные вещи. Кстати, юридическому светилу ЕС не мешало бы знать, что конфискация может проводиться только по решению суда.

Впрочем, как я мог забыть?! Учили-то ведь, что такое сексизм и расизм, а не профессии. Что и имеем сейчас в пассиве.

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