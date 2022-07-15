Триумф наказанных: наши школьники стали лучшими на всемирной математической олимпиаде

Но санкции или не санкции, а то, что наша математическая школа – лучшая в мире, это факт

В Осло завершилась всемирная математическая олимпиада. Полным нашим триумфом! При том, что наших детей на нее не пустили – мол, санкции. И они решали задачи удаленно. Но санкции или не санкции, а то, что наша математическая школа – лучшая в мире, это факт. И мы еще раз это продемонстрировали. Можем побеждать в любых обстоятельствах.

От России соревновались шестеро школьников, и они взяли три золота и три серебра. Всего в олимпиаде соревновалось 589 детей из более чем ста стран. Галия Шарафетдинова из Казани взяла золото и заняла первое место в общем рейтинге олимпиады.

Другие ребята:

Иван Бахарев, Санкт-Петербург – золото;

Максим Туревский, Санкт-Петербург – золото;

Таисия Коротченко, Санкт-Петербург – серебро;

Роман Кузнецов, Санкт-Петербург – серебро;

Денис Мустафин, Москва – серебро.

«Несмотря на колоссальное давление на наши команды, школьникам удается показывать высокий уровень знаний и подготовки. Поздравляем нашу команду и наставников», - министр просвещения Сергей Кравцов.

О наставниках забывать нельзя! Вот они: учитель математики лицея № 239 Санкт-Петербурга Кирилл Сухов, а также Павел Кожевников и Илья Богданов из МФТИ.

Из-за санкций организаторы изрядно напутали с командным зачетом. Кроме нас, запретили приехать еще и китайцам (кто бы объяснил, почему). Раз мы не приехали, у нас пощипали баллы командного зачета. И все равно мы в командном зачете на втором месте. А китайцы на первом. Не манипулировали бы баллами, мы бы были на первом, китайцы на втором. Смешно: две «наказанные» страны, а как ни крути, обе лучшие. Наши ближайшие конкуренты, корейцы и американцы, серьезно отстают даже со всеми манипуляциями (у нас 217 баллов, у Кореи – 208, у США 207).

Всякий раз, как мы читаем такие новости, спрашиваем себя: а мы бы смогли? Ну хоть чуть-чуть. Все же учились в школе. На официальном сайте олимпиады примеров задач нет (не снизошли до любопытствующей публике; вообще сайт немного из 90-х и на русский глаз выглядит бедновато). Но мы обнаружили примеры задач на сайте сборной Албании (внезапно). Часть заданий напоминает ребус с алгебраическими символами, который тут нет смысла воспроизводить. Но вдруг попалась одна человеческим языком.

«Охотник и невидимый кролик играют в игру на бесконечной квадратной сетке. Сначала Охотник задает раскраску клеток бесконечным числом цветов. Затем кролик тайно выбирает клетку, с которой стартует. Каждую минуту кролик сообщает охотнику цвет своей текущей клетки, а затем скрытно перемещается в соседнюю ячейку, которую раньше не посещал. Охотник побеждает, если через какое-то время кролику некуда будет идти. Ответьте, сможет ли Охотник победить».

Хм, если кролик невидимый, а цветов бесконечное количество… Если честно, мы даже понятия не имеем, как к таким задачам подступаться. А наши ребята вот – знают.