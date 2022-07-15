Раскрыт секрет осиной талии Махмуда Эсамбаева

15 июля исполнилось 98 лет со дня рождения «чародея танца», величайшего танцовщика всех времен и народов, хореографа, балетмейстера, народного артиста СССР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Махмуд Эсамбаев родился 15 июля 1924 года в строгой религиозной семье в предгорном селении Старые Атаги в Чечне. Его талант проявился в раннем детстве – он танцевал везде, практически непрерывно. Импровизировал. За неимением балетного класса с зеркалами он оттачивал движения, глядя на собственную тень. За что ему не раз попадало от отца, который считал танцы несерьезным делом для кавказского юноши. Отец хотел, чтобы сын выбрал серьезную мужскую профессию, например, стал судьей или врачом. Только перед смертью отец благословил Махмуда на профессию танцовщика.

В 15 лет его приняли и в Чечено-Ингушский танцевальный ансамбль, и в грозненское хореографическое училище. Хотя учиться ему было в общем-то нечему. Самородок. У него был абсолютный музыкальный слух, врожденная гибкость, артистизм и феноменальная хореографическая память, благодаря которой он освоил технику танцев народов мира.

Однажды на гастролях в Колумбии он увидел народный «танец бамбука», а уже на следующий день исполнил его в концерте. Публика ликовала. Эсамбаев позже объяснил: случайно увидев на улице и запомнил рисунок, все движения.

Его испанский танец запечатлел на своей картине Пикассо. Башкирский танец «Воин», таджикский «Танец с ножами», индийский «Золотой бог» и любимая лезгинка – это то, что его сделало мировой звездой. С не меньшим успехом он исполнял главные балетные партии в «Спящей красавице», «Лебедином озере», «Бахчисарайском фонтане»… Он дружил с Майей Плисецкой и Луи Армстронгом, обожал Клавдию Шульженко и цыганские песни.

Его отец обладал воистину кавказским здоровьем. Как рассказывал Эсамбаев, отец прожил 106 лет и был женат 11 раз. Махмуд Алисултанович, увы, не дожил до столь почтенного возраста. Но очевидцы свидетельствуют, что природную гибкость он сохранил до преклонных лет. Мог легко достать большим пальцем ноги мочки своего уха. Он был высокого роста - 180 сантиметров, при этом имел талию в 40 см (!!!). Ему позавидовала бы даже Людмила Гурченко, обладавшая талией 48 сантиметров.

Почти ежедневно занимался йогой и медитировал в позе лотоса. Ограничивал себя в еде. По утрам ел овсянку и выпивал полстакана чая. На вопрос журналистов: какая самая заветная мечта, отвечал: «Хоть один раз в жизни досыта наесться». Говорил, что танцовщикам приходится «поститься» каждый день. Мало спал. Мог лечь в половине пятого утра, а в половине седьмого уже встать. Приучил себя высыпаться за два-три часа.

При своем высоком росте на публике всегда носил папаху (скрывал лысину) и сапоги на каблуках. Казалось, что папаха как бы часть его самого...