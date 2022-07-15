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Общество15 июля 2022 13:12

«Книги — детям Донбасса»: Поделитесь Пушкиным и Барто с жителями освобожденных территорий

Акция призвана собрать русскоязычную литературу для школьников, воспитанников детских садов и учащихся системы СПО ДНР, ЛНР, Мариуполя, Мелитополя, Херсона и других городов
Елизавета ГАЙДУК
Дан старт акции «Книги — детям Донбасса»

Дан старт акции «Книги — детям Донбасса»

28 июня 2022 года стартовала акция "Книги - детям Донбасса". Ее цель - собрать литературу на русском языке, необходимую школьникам, воспитанникам детских садов и студентам Донбасса, Мариуполя, Мелитополя, Херсона, а также других городов освобождённых территорий.

Местные педагоги и воспитатели уже готовы начать работать с детьми по русскоязычным пособиям, но проблема в том, что в библиотеках ее совсем нет. Директор Института воспитания РАО Наталья Агре, которая недавно побывала в Мелитополе в составе делегации Министерства просвещения и посетила несколько садиков, школ и ПТУ, призвала россиян помочь ребятам.

- Уверена, что у каждого из нас есть книги, которые согревали наши сердца в детстве и оставили самые добрые и светлые воспоминания. Поделитесь ими с нашими, я очень на это надеюсь, будущими соотечественниками. Пусть сказки Пушкина, стихи Агнии Барто и много другой доброй и мудрой литературы заполнят полки и встанут рядом с произведениями на украинском языке, - сказала она.

Сотрудники Института не только начали приносить книги из своих домов, но и подготовили списки рекомендованной литературы. Вы можете передать книги в рамках акции сами или приобрести онлайн и оформить доставку по адресу Института: 121069, г. Москва, Трубниковский переулок, дом 15, строение 1. Обещаем: все книги найдут своих получателей.

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Для удобства пользователей все действия, связанные с акцией «Книги – детям Донбасса», доступны по qr-кодам

ДоброволецБИЗНЕС-ПРЕСС