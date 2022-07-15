В гостях у Хаарчанны: Волонтеры «Роснефти» познакомили детей Донбасса с главным символом Ленинградского зоопарка - знаменитой белой медведицей

Несколько десятков семей, переехавших в Ленинградскую область из Донбасса, стали гостями Ленинградского зоопарка - экскурсию по одному из крупнейших зоопарков России провели волонтеры компании «Роснефть». Волонтеры уже несколько месяцев продолжают свой проект в поддержку детей ДНР и ЛНР.

Детей разного возраста и их родителям познакомили с жизнью большого «звериного города» изнутри - рассказали, люди каких уникальных профессий работают в зоопарке, откуда появляются новые обитатели, как животные проводят свой досуг, кто готовит для них еду.

В Ленинградском зоопарке живут около 3 тысяч животных, представляющих более 600 разных видов. О многих из них донбасские ребята узнали много интересного.

Но особый восторг у маленьких и больших гостей, конечно, вызвала белая медведица Хаарчанна. Белый медведь уже много лет является символом зоопарка на Неве. Дело в том, что именно в Ленинграде в 1930-х впервые в мире специалисты сумели добиться регулярного размножения белых медведей в неволе. Нынешняя «хозяйка» зоопарка Хаарчанна - родилась в Якутии (кстати, ее имя переводится с якутского «Снежинка»), но имеет и петербуржские корни. Дело в том, что папа красавицы по кличке Ломоносов в 2011 году переехал в зоопарк Якутска именно из Ленинградского зоопарка. Хаарчанна Ломоносовна появилась на свет в 2016-м и спустя год приехала в Санкт-Петербург. Детям подробно рассказали, из чего состоит день медведицы, какие лакомства любит больше всего.

«Волонтеры «Роснефти» объяснили юным гостям, что популяция этих млекопитающих находится под угрозой и поэтому так важно заботиться о полярных хищниках. «Роснефть» уже на протяжении десяти лет опекает медведей во всех российских зоопарках, в том числе и Ленинградском, финансируя полноценное кормление, уход, лечение и улучшение среды обитания для уникальных животных», - рассказали в пресс-службе компании.

Кстати, у «Роснефти» также есть комплексная научная программа по изучению и защите белых медведей в живой природе (в том числе компания финансирует спасение и реабилитацию осиротевших молодых медведей). Результаты экспедиций, которые организовывает «Роснефть» в рамках этого проекта помогают получить новые, более развернутые данные о животных этого вида - главного хищника Крайнего севера.

Экскурсия в зоопарк - далеко не первое мероприятие, которое провели волонтеры «Роснефти» для детей из Донбасса. В апреле нынешнего года ребята смогли побывать на полуфинале хоккейного Кубка Гагарина с участием ХК ЦСКА (в этом году команда выиграла главный трофей сезона, «Роснефть» сотрудничает с клубом уже более 10 лет). А в июне дети провели день в образовательном парке «Кидзания», где у них была возможность познакомиться с профессией нефтяника.