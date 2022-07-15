Президент Казахстана призвал министров повысить уровень экономической независимости

Фото: www.akorda.kz

Новая геополитическая реальность и экономические вызовы, на которые вынуждены реагировать страны, делают продовольственное обеспечение, экономическую самодостаточность и состояние социальной сферы вопросами национальной безопасности. Выступая на недавнем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил: «Наша встреча проходит в особой ситуации повышенной политической и экономической турбулентности. Глобальные потрясения, связанные с пандемией и нарастанием геополитической напряжённости, привели к новой реальности. На смену глобализации пришла эпоха регионализации со всеми её достоинствами и врождёнными недостатками».

По словам президента Казахстана, сдерживающими факторами экономического роста стали изменение климата, увеличение миграционных потоков, ускорение технологических процессов. «Странам нашего региона важно не просто найти правильные ответы на все эти вызовы, но и постараться извлечь из них максимальную пользу. Поэтому нам предстоит последовательно реализовывать весь потенциал сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза», – сказал Токаев.

Сотрудничество внутри блока не отменяет важности самодостаточности экономик каждой из его государств. Об этом президент Казахстана говорил на расширенном заседании правительства страны.

Добиться продовольственного суверенитета

Стоит отметить, что пандемия коронавируса стала не только испытанием на прочность казахстанской экономики, но и иллюстрацией способности властей республики эффективно отвечать на вызовы, с которыми до сих пор не сталкивалась ни одна страна.

Казахстан оказался в премиум-списке государств, которые раньше других ввели карантинные меры. Указом президента был установлен режим чрезвычайного положения, который позволил минимизировать последствия пандемии. По всей стране была приостановлена работа крупных объектов торговли и развлекательных центров. Пересечение границ было ограничено в обе стороны, рядом с пунктами пропуска установлены санитарные посты. Для смягчения экономических последствий пандемии предпринимателей освободили от налогов, потерявшим работу оказывалась финансовая помощь.

Эти и другие оперативные меры позволили Казахстану успешно преодолеть не только пандемию, но и её социально-экономические последствия. В некоторых отраслях показатели не просто не сократились, но ощутимо выросли. Охваченный пандемией Казахстан благополучно избежал дефицита продовольствия.

Фото: www.akorda.kz

Вот и на этот раз, выступая перед членами кабинета министров, Касым-Жомарт Токаев напомнил, что в условиях сложной международной обстановки многократно возрастает значение продовольственной безопасности. Президент привёл цифры: сегодня рост мировых цен на продукты питания достиг 34%, цена пшеницы выросла на 47%, круп – на 18%. Из-за засушливой погоды ожидается снижение урожайности в странах Европейского Союза, США, Канаде и др. В Казахстане также наблюдается замедление темпов роста сельхозпроизводства и рост объёмов импорта. Однако глава государства сослался на данные профильного министерства о том, что в 2023 году Казахстан достигнет продовольственной независимости по мясу птицы, колбасным изделиям, рыбе, сырам, творогу и другой молочной продукции.

Касым-Жомарт Токаев отдельно упомянул проблемы сахарной отрасли – из 7 ранее введённых в эксплуатацию сахарных заводов сегодня действуют только 4. А раз так, то правительству следует в срочном порядке разработать отраслевой проект, призванный сократить импортозависимость и осуществить постепенный переход к самообеспечению. «Интерес со стороны внутренних и иностранных инвесторов к этой отрасли достаточно высок, нужны правильные подходы, – отметил Токаев. – Это принципиальный вопрос, имеющий в том числе внутриполитическое значение».

Аксиома энергетической безопасности

Президент Казахстана считает необходимым отдельно заняться обновлением сельскохозяйственной техники. «Важно задействовать все возможные источники финансирования. Поручаю внедрить механизм льготного кредитования с целью приобретения отечественной сельхозтехники, – сказал Касым-Жомарт Токаев. – Без развитого агропромышленного комплекса невозможно говорить об обеспечении продовольственной безопасности. Это аксиома».

Глава Казахстана обратил внимание на высокую зависимость страны от импорта семян, он поручил правительству разработать меры по развитию первичного семеноводства на базе опытных хозяйств. «Нужно помочь бизнесу обновить оборудование, а также комплексно стимулировать агронауку», – сказал президент.

Мировой тенденцией в наши дни становится дефицит удобрений. Казахстан – пока не исключение, он ежегодно импортирует более 600 тыс. тонн минеральных удобрений. «Правительству нужно принять комплексные меры для недопущения дефицита удобрений и завышения их стоимости», – заявил Касым-Жомарт Токаев. Он напомнил, что в Казахстане есть калийные и фосфоритные месторождения с разведанными запасами. Следует начать их промышленную разработку и наладить производство отечественных удобрений.

Токаев также обратил внимание на то, что из года в год во время уборочных работ в стране возникает дефицит дизельного топлива. Он поручил правительству разработать дифференцированные цены на нефтепродукты для транзитного транспорта и по периметру границы – «это снизит ценовой диспаритет с соседними странами и не отразится в целом на ценах для наших граждан».

Фото: www.akorda.kz

Ключевая роль геологоразведки

На июньском референдуме был одобрен пакет поправок в Конституцию Казахстана. Одна из важных поправок закрепила право народа на недра. Теперь в Основном Законе окончательно и однозначно закреплена норма о том, что «земля и её недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу. От имени народа право собственности осуществляет государство». Именно поэтому в своём обращении к правительству Касым-Жомарт Токаев уделил большое внимание вопросам недропользования.

Президент особо подчеркнул, что инвестиционные проекты прежде всего реализуются «на местах», поэтому ответственность за их привлечение ложится на плечи региональных властей не в меньшей степени, чем на министерства.

Инвесторов следует мотивировать вкладывать средства в разработку казахстанских недр, заявил президент. Для этого, кроме прочего, требуется обеспечить прозрачность и эффективность работы геологической отрасли, что невозможно без полномасштабной цифровизации. «Премьер-министру как куратору цифровизации следует обратить особое внимание на этот вопрос», – заявил Токаев.

Он также отметил ключевую роль, которую играет в экономическом и социальном благополучии страны газовая отрасль. «За счёт введения новых промышленных объектов и газификации страны потребление газа на внутреннем рынке ежегодно увеличивается. За последние 10 лет объёмы потребления газа на внутреннем рынке выросли более чем в два раза – с 9 до 19 млрд кубических метров. Дефицит газа в стране прогнозируется уже в следующем году. При этом нужно понимать, что переориентация газа с экспортного на внутренний рынок – вынужденный шаг, который ведёт к потере валютной выручки и ухудшению торгового баланса. Поэтому для решения данной проблемы необходимы системные меры, в том числе по увеличению ресурсной базы и переработки газа. Только нарастив добычу и переработку газа, государство сможет получать экспортную прибыль и в полной мере обеспечивать внутренние нужды», – уверен президент Казахстана.

«Дозировать инфляцию и повышать доходы граждан»

Эти и другие инициативы, прозвучавшие в выступлении президента, в конечном итоге преследуют одну цель – социальное благополучие граждан.

«Сейчас самое время сосредоточиться на трудоустройстве молодёжи. Ежегодно на рынок труда выходит около 300 тыс. молодых людей. В стране создаются условия для саморазвития подрастающего поколения. Но, несмотря на конкретные меры, проблема занятости молодёжи остаётся не до конца решённой», – констатировал Касым-Жомарт Токаев. Он ожидает от правительства и властей регионов особого внимания к этой проблеме.

Президент так же призвал членов кабинета обеспечить как можно более широкую поддержку социально уязвимых слоёв населения, эта поддержка должна стать более адресной.

Токаев проинформировал правительство о том, что по его поручению администрация президента координирует разработку двух пилотных национальных проектов – «Комфортная школа» и «Модернизация сельского здравоохранения», которые имеют чёткие задачи, сроки реализации и ориентированы на конкретные результаты.

Нацпроект «Комфортная школа» предполагает строительство порядка 840 тысяч ученических мест, оснащённых современным оборудованием.

Нацпроект «Модернизация сельского здравоохранения» позволит обеспечить все сёла необходимой медицинской инфраструктурой, он охватит 650 населённых пунктов, в которых проживает свыше 800 тысяч граждан. Одним из результатов реализации проекта станет то, что расстояние до центров получения экстренной и среднетехнологичной медпомощи для жителей отдалённых сёл сократится с 500 до 200 километров, то есть более чем в два раза.

Научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при президенте Республики Казахстан (КИСИ) Вячеслав Додонов отметил актуальность выступления Касым-Жомарта Токаева: «Президент сказал, что необходимо дозировать инфляцию и повышать доходы граждан. Это две основные задачи, и они, в принципе, укладываются в русло курса главы государства, который он постоянно проводит на протяжении своего президентства».

Аналитик также оценил предложение президента о том, что «правительству следует создать благоприятные условия для релокации в Казахстан крупных зарубежных компаний, вынужденных уйти из России из-за санкционных ограничений.

«Это очень нужное направление для нас. Если это осуществится, то ещё больше расширятся интеграционный процесс и двустороннее сотрудничество между нашими странами, потому что в значительной степени эти компании все равно будут работать на российский рынок. То есть это тоже будет стимулировать рост товарооборота между Казахстаном и Россией и укреплять наши интеграционные связи», – считает Вячеслав Додонов.