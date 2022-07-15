Спорил с Илоном Маском, писал стихи и остро шутил: Как Дмитрий Рогозин сделал космос человечным

Самая острая шутка Рогозина – конечно, про батут Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Дмитрий Рогозин стал главой Роскосмоса в 2018 году, и вот покидает пост. Целая эпоха. За это время случилось много чего примечательного; вспоминаем самое резонансное.

«Какой чай ты предпочитаешь?»

Миллиардер Илон Маск ворвался в русскую жизнь в середине 2010-х. После того, как он запустил в космос автомобиль, мем «Как тебе такое, Илон Маск» стал народной поговоркой. Конечно, Дмитрий Рогозин не мог пройти мимо заокеанского партнера и конкурента. Две фигуры все это время вели активную переписку в Твиттере. Благо оба просто обожают Твиттер. Личный Твиттер Рогозина и стал официальным каналом Роскосмоса в этой социальной сети. После смены статуса посты приняли (не всегда) более официальный характер.

Вначале отношения развивались благостно. В 2019 году Маск похвалил российское ракетостроение, Рогозин ответил «Здесь с Маском не поспоришь». Но уже в 2020 году отношения испортились. Рогозин сказал, что Маск демпингует – запускает грузы излишне дешево; Маск ответил, что «ваши ракеты вообще одноразовые»; Рогозин парировал – «в указаниях не нуждаюсь». А потом добавил, что заявления о многоразовости ракет Илона – «цинизм и лицемерие».

«Батут работает»

Самая острая шутка Рогозина – конечно, про батут. Когда у США были трудности с доставкой космонавтов, Рогозин посоветовал им применить батут. Запустив свою ракету, Маск отреагировал – «батут работает». Впрочем, ракеты у Маска продолжают взрываться, например, на днях – сверхтяжелая.

Но в прошлом году тепло вновь заструилось в отношениях. Рогозин пригласил Маска на чай «как друга семьи» и объявлял, что уже «поставил чайник». Маск поинтересовался, какой чай Рогозин предпочитает; сошлись на любимом чае бабушки Рогозина «Три слона». Роскосмос тогда зазывал Маска, Брэнсона и Безоса на старт «кинематографического» экипажа с Юлией Пересильд, но визиты не состоялись.

«Илон Маск реализует многие задумки, которые мы хотели бы исполнить, но не смогли, потому что после распада Советского Союза развитие космической программы на некоторое время остановилось. Мы уважаем его как организатора космической отрасли и как изобретателя, который не боится рисковать»

Илон Маск стал вызовом системе, потому что более человечного «марсианина» себе представить трудно

Дмитрий Рогозин

Весной этого года все выглядело намного жестче. Но разговор уже шел о политике. 14 марта Маск вызвал президента России Владимира Путина «на дуэль». Поскольку Путина в Твиттере нет, за него ответил Рогозин, а за Рогозина – Пушкин. Проще говоря, Рогозин запостил известные пушкинские строки:

Ты, бесенок, еще молоденок

Со мною тягаться слабенок.

Это было б лишь времени трата

Обгони-ка сперва моего брата.

Позже к переписке подсоединились глава Чечни Рамзан Кадыров и основатель Телеграмм Павел Дуров, и полемика как-то сошла на нет. Маск в процессе решил «сменить пол» (стал подписываться «Илона»), а Дуров зарезервировал для него этот аккаунт в Телеграмме, в общем, все закончилось пушисто.

«Не знаем сует торопливо-порочных»

Как уже повелось в российской элите, Дмитрий Рогозин не чужд высокого поэтического искусства. Но, в отличие от многих, это семейное дело – сочинением занимается и супруга Рогозина Татьяна. К слову – Татьяна известный песенник, и сотрудничает со звездами эстрады.

О чем вещает муза экс-главы Роскосмоса? О космосе, конечно. А еще о Родине и ее бескрайних просторах. По крайней мере, так выглядит творчество Рогозина в сборнике, который Роскосмос выпустил в 2020 году.

Жилые дома, как грибы, в Циолковском

Бетоном в тайгу врастают так прочно.

Не знаем здесь пробок глухих, московских,

Не знаем сует торопливо-порочных.

Когда боевому расчету придется

Ракету, как Влад, водрузить над стартом,

Амур и земля сожмется, забьется

Тревогой, надеждой, огнем и азартом.

Дмитрий Рогозин, «Рвем небо в клочья»

Стоп, снято

Ярким событием эпохи Рогозина стал старт «космического» экипажа на МКС с актрисой Юлией Пересильд. Российские СМИ активно освещали старт, посадку и сам процесс съемок на орбите. Картина «Вызов» должна стать первым художественным фильмом, который снят в реальном космосе. Острота была еще и в том, что в космос собирался Том Круз. Нашим надо было быть первыми. Впрочем, Том Круз так и не полетел.

Полет состоялся осенью 2021 года. На данный момент фильм стоит на Кинопоиске в статусе «в производстве». Рогозин особо указывал, что у проекта была и другая цель: показать, что человека «обычного здоровья» можно взять, и запустить в космос. Парадоксально, но эта демонстрация оказалась более впечатляющей, чем бесконечная болтовня Илона Маска о колонизации Марса. На Марс-то народ полетит тоже без особой подготовки. Но чтобы вот так взять, и послать на орбиту «сырого» человека – Маск такого не делал.

Как тебе такое, Илон Маск?

В советско-российской традиции космос – удел немногих, закрытых и избранных до такой степени, что скулы сводит. Их имена неизвестны, им положена сгущенка из резервов главного командования, о них расскажут пионерам, когда завершится их земной путь.

Илон Маск стал вызовом этой системе, потому что более человечного «марсианина» себе представить трудно: траву курит, в семье проблемы, на подчиненных срывается. И наш Дмитрий Рогозин стал достойным ответом заносчивому американцу.

Его шутки были солеными, он рубил сплеча, но не прятался за тонированными стеклами служебных автомобилей. Он вел программы на радио – сам, как журналист. Он писал – сам, без пресс-службы. Он с готовностью шел к прессе. В том числе не раз бывал у нас в «Комсомолке». Именно такой человек был нужен русскому космосу в момент, когда наступила новая эпоха, эпоха «новой искренности» и яркой фигуры во главе процесса.

И нет никаких сомнений, что Рогозин запомнится. И вспоминать о нем будут очень долго.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрия Рогозина уволили из Роскосмоса

Дмитрию Рогозину после увольнения из Роскосмоса прочат место на освобожденных территориях (подробнее)

Рогозин отреагировал на увольнение с поста с поста главы "Роскосмоса"

Рогозин заявил, что возглавил "Роскосмос" в самое тяжелое для корпорации время (подробнее)