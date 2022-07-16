Последние новости о ситуации вокруг Украины на 16 июля 2022 года: Украинский десант дезертирует, почему поляков тревожат танковые поставки, Будапешт готовит план защиты венгров в незалежной

В результате высокоточных ударов по пунктам временной дислокации 40-й артбригады и нацформирования «Кракен» в Харькове, уничтожено около двух сотен националистов Фото: REUTERS

«Кракен» идет на дно

По данным Минобороны, в результате высокоточных ударов по пунктам временной дислокации 40-й артбригады и нацформирования «Кракен» в Харькове, уничтожено около двух сотен националистов. В их числе — не менее полусотни иностранных наемников. Выведены из строя 19 единиц вооружения. Точечными ударами ВКС России по местам дислокации националистического формирования «Правый сектор» (запрещенного в России) в Артемовске, что в ДНР, нивелированы около трехсот националистов и до 30 единиц бронированной и спецтехники. В этом секторе правых теперь нет.

Украинский десант дезертирует

В ЛНР спецназом Росгвардии изъяты документы, из которых понятно: идет массовое дезертирство бойцов парашютно-десантных подразделений ВСУ. По данным пресс-службы Росгвардии "с апреля по июнь десятки солдат и сержантов парашютно-десантных рот 2-го парашютно-десантного батальона войсковой части А1126 (79 ОДШБР) самовольно покинули передний край обороны". Десантники бегут, пользуясь любой возможностью. Например, не возвращаются из отпуска по семейным обстоятельствам. Поиски по месту проживания не приносят результатов, на связь они не выходят. А зачем им выходить на связь - если они уже десантировались на максимальном удалении от окопов.

Британские наемники уходят на небо

Дарья Морозова, омбудсмен ДНР, сообщила, что находивший в плену в республике британский наемник Пол Ури скончался 10 июля вследствие хронических болезней и подавленного психологического состояния. Она напомнила, что еще во время первого медосмотра у британца был выявлен ряд хронических заболеваний. Морозова заявила, что «Полу Ури оказывалась соответствующая медицинская помощь». Не помогло. Лондон судьбой своего гражданина прежде не интересовался. Хотя, после известия о его смерти, посла России в Британии вызвали в МИД страны. А где вы были раньше?

Поляки, отправив старье Украине, получат старье из США

Армия Польши в начале 2023 года ждет из Америки партию из 116 бывших в эксплуатации танков «Абрамс». Об этом сообщил министр нацобороны Мариуш Блащак. Так и сказал: «Договоренность о поставке этой техники с администрацией США уже достигнута». Показательно, что старенькие «Абрамсы» должны заменить в польской армии танки Р-91 Twardy — это польская модификация советских Т-72. Которые Варшава отправила на Украину. Еще в мае Польша выслала Киеву 232 танка Т-72М1, переносные ЗРК, РСЗО и САУ, при том громко требуя от Вашингтона и Брюсселя срочно прислать новую технику на замену. Ну вот - пришлют, радуйтесь, гусары, открывайте шампанское!

Что будет с украинским зерном

Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны РФ, рассказал об итогах переговоров в Стамбуле между представителями России, Турции и Украины и ООН относительно разблокирования украинских портов для вывоза сельхозпродукции. Там Россия предложила меры, обеспечивающие перевозки продовольствия иностранным государствам, исключающие использование этих логистических цепочек для поставок Киеву вооружения и военной техники. А также недопущения провокаций. По словам генерал-лейтенанта, наши предложения в целом были восприняты позитивно. Ну, а частности мы, наверное, скоро увидим.

В Мелитополе предотвращен теракт

В Мелитополе задержали жителя Приазовского района, который готовил теракт. По данным ГУ МВД Запорожской области, у задержанного нашли самодельное взрывное устройство и 15 единиц оружия и боеприпасов. В том числе, два автомата Калашникова, ручной пулемет Калашникова, пистолет Макарова, две ручные гранаты РГД-5 и три гранаты Ф-1 с запалами. Задержанный признался, что являлся «агентом украинских спецслужб». С таким арсеналом мог выбрать спецслужбу посолиднее.

Как Будапешт будет защищать венгров на Украине

Петер Сийярто, глава венгерского МИДа, заявил, что у Будапешта есть «экстренный сценарий» защиты венгров, проживающих в Закарпатской области Украины. На случай, если в данном регионе вдруг начнутся боевые действия. По словам Сийярто, Венгрия «должна быть готова защитить себя в случае необходимости». И уточнил: «В наших интересах, чтобы на востоке как можно скорее установился мир, тогда мы сможем избежать опасных сценариев, подготовленных для того, чтобы защитить 150 000 венгров, живущих в Закарпатье». Накануне министерство обороны Венгрии повысило боеготовность национальных вооруженных сил. Мир на востоке, конечно, однажды установится, но понравится он не всем.

Пограничники станут ветеранами боевых действий

Госдума на внеочередном заседании приняла в первом чтении законопроект о присвоении статуса ветерана боевых действий пограничникам, отражавшим вооруженное вторжение на территорию России в ходе спецоперации на Украине. Вячеслав Володин, спикер ГД, уточнил: «Речь идет о наделении статусом ветерана и инвалида боевых действий военнослужащих Федеральной службы безопасности, которые выполняют задачи на российско-украинской границе и приграничных территориях, прилегающих к зоне специальной военной операции». Граница — на замке.

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