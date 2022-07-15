Украинцы используют любой способ, чтобы свалить из страны

Значительно выросло количество тех граждан страны, которые пытаются выехать за ее пределы, не имея на то правовых оснований Фото: EAST NEWS

Несколько дней назад министр обороны Украины Алексей Резников, которого за глаза называют самым неудачливыми адвокатом-алкоголиком (в прошлом) обещал новую миллионную армию для выполнения полученного от Зеленского приказа – "освобождения" украинского морского побережья. И, надо сказать, на Украине ему многие поверили. Правда, отреагировали очень своеобразно.

Как сообщил украинским журналистам пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, значительно выросло количество тех граждан страны, которые пытаются выехать за ее пределы, не имея на то правовых оснований. Каждый день украинские пограничники заворачивают с границы более ста человек, испытывающих удачу. Бывают и особо урожайные дни недели, когда количество невыпущенных из страны достигает и двухсот человек, и еще больше. И это только те, кто пытается пересечь границу официально, через пограничные пункты пропуска.

А ведь многие, как признался Демченко, игнорируют легальный путь и пытаются хоть тушкой, хоть чучелом выбраться подальше от ридной Неньки, форсируя реки и прочие водные преграды вплавь и на подручных средствах или пробираясь через лесные буреломы.

И ведь Демченко привел цифры только тех, кого пограничники заворачивают назад. Для скольких же попытка оканчивается удачно, даже прикидочно, он сообщать не стал. Но можно предположить, что для весьма многих. Поскольку, если про германцев русский классик в свое время изрек про "сумрачный немецкий гений", то для украинского ума, как ничто другое, свойственна изворотливость. Того свойства, что описана русской поговоркой: "Вода дырочку найдет". Вот и украинцы просачиваются через границу. Причем, используют для этого самые разные способы: от примитивного подкупа до настоящих комбинаций.

Буквально на днях в Одесской области на границе задержали сотрудника спецслужбы, который за скромную мзду в 4-6 тысяч долларов выпускал желающих защитить Украину в "дистанционном режиме". Повязали с поличным.

В столице Украине, как теперь его принято называть в Незалежной, граде Киеве полиция накрыла подпольную типографию, которая штамповала справки о непригодности к военной службе. Дело было поставлено на поток двумя жителями украинской столицы, которые создали специальную интернет-платформу для реализации своей идеи, а напечатанные "документы" отправляли заказчикам почтой. В зависимости от сроков, пакет "доков" продавали в диапазоне от 800 до 2000 долларов. С такими справками граждане Украины призывного возраста могли покинуть страну, имея больше шансов, чем не имеющие их.

Но самый забористый вариант оказался связан с волонтерами. Желающие покинуть Украину устраивались по договоренности с руководителями этих структур экспедиторами или даже водителями на маршруты в другие страны, откуда надо было привозить гуманитарную помощь на Украину. И… не возвращались из очередной поездки по маршруту.

Одним словом, "вода" нашла "дырочку". И не одну. Мало кто хочет "могилизироваться" по собственному желанию во славу Зеленского. Желание жить гораздо сильнее.