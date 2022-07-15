Герои спецоперации «Z»: ефрейтор Первухин убил двух диверсантов, а третьего взял в плен

Ефрейтор Алексей Первухин и рядовой Шапи Рабаданов

«Комсомолка» продолжает знакомить читателей с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимость, напористость и боевой опыт в Минобороны России ставят в пример молодым военнослужащим.

«Знаешь ли ты трех сестер? Вера, Любовь и Надежда. С ними слава и победа. С ними Бог», - говорил воинам генералиссимус Александр Суворов. А еще русский полководец учил: «Бог наш генерал. Он нас водит, от Него и победа».

ПРЕДОТВРАТИЛ ВЗРЫВ БЕНЗОВОЗОВ

Гвардии ефрейтор Николай Дорофеев

«Водитель-заправщик автомобильного отделения десантно-штурмовой дивизии гвардии ефрейтор Николай Дорофеев в составе автомобильной колонны выполнял боевую задачу по доставке горюче-смазочных материалов общевойсковым подразделениям, ведущим наступление на позиции украинских националистов. В ходе движения в месте ограниченного свободного маневра, колонна попала в засаду, головная и замыкающая машина были обездвижены. Гвардии ефрейтор Дорофеев в условиях непрекращающегося огня, понимая, что попадание снаряда в машину с горючим приведет к мощному взрыву, способному уничтожить большое количество живой силы и техники, вывел автомобиль из зоны обстрела. Отогнав автомобиль на безопасное удаление от колонны, Николай обнаружил двух вражеских диверсантов, предпринявших попытку подобраться к машине с топливом и взорвать ее. Оценив ситуацию, гвардии ефрейтор Дорофеев прицельным огнем уничтожил двух наступающих боевиков.

В результате проявленной смелости, решительности и профессионализму Николая Дорофеева подразделения российских войск своевременно получили горючее и продолжили вести наступательные действия вглубь обороны националистических вооруженных формирований».

Гвардии ефрейтор Николай Дорофеев

В БОЮ ВЫНЕС НА СЕБЕ ТОВАРИЩА

Рядовой Шапи Рабаданов

«Группа российских военнослужащих, в составе которой действовал рядовой Шапи Рабаданов, выполняла боевую задачу по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских националистов. Прочесывая прилегающую к населенному пункту лесополосу, Шапи обнаружил группу вооруженных украинских боевиков численностью до 17 человек, о чем немедленно доложил командиру. Грамотно используя условия местности, российские десантники внезапно атаковали врага. В ходе боестолкновения рядовой Шапи Рабаданов заметил сослуживца, получившего тяжелые ранения. Не растерявшись, под прикрытием товарищей Шапи вынес его на себе из-под огня противника и эвакуировал в безопасное место, где ему оказал первую медицинскую помощь. В ходе дальнейшего ведения боя, рядовой Шапи Рабаданов обнаружил гранатометчика под прикрытием стрелка, обходящих наше подразделение с правого фланга. Сориентировавшись в ситуации, Шапи прицельным огнем уничтожил наступающих боевиков. Смелые и решительные действия рядового Шапи Рабаданова способствовали полному уничтожению диверсионной группы врага».

НАШЕЛ НОЧЬЮ ВАЖНОГО ЯЗЫКА

Ефрейтор Алексей Первухин

«Ефрейтор Алексей Первухин, действуя в составе группы военнослужащих, выполнял задачи по прочесыванию местности на освобожденных от националистов территориях на предмет обнаружения диверсантов. Ночью, продвигаясь по закрепленному участку местности, Алексей обнаружил 3 вооруженных украинских националистов. Мгновенно сориентировавшись, Алексей Первухин атаковал вражеских диверсантов. В результате скоротечного боя 2 националиста были уничтожены, а последний сложил оружие и сдался в плен. В ходе допроса вражеский диверсант сообщил ценные сведения о группах диверсантов, продолжающих орудовать в данной местности, что позволило командованию группировки оперативно обнаружить и ликвидировать их».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Участники спецоперации прошли переподготовку, обеспечены жильём и начали убывать к новым местам службы

Сегодня в реабилитационно-образовательном центре, созданном на базе филиала военного госпиталя им.А.А.Вишневского в Москве прошло важное событие: военнослужащие-участники специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой Народных Республик получили сертификаты об окончании курса дополнительного профобразования, воинские звания и государственные награды.

«Здесь, в реабилитационно-образовательном центре вы успешно прошли восстановительный период, получили необходимые знания и умения и готовы к исполнению должностных обязанностей. В новых местах военной службы все готово к вашему прибытию. Решены жилищные вопросы, подготовлены места для вашей службы, проработаны вопросы транспортного и медицинского обеспечения. Министерство обороны Российской Федерации обеспечит вас всем необходимым для комфортного проживания и прохождения службы», - сказал первый заместитель начальника Главного управления кадров Министерства обороны России Юрий Бобров вручая документы о полученном образовании.

Сегодня в реабилитационно-образовательном центре, созданном на базе филиала военного госпиталя им.А.А.Вишневского в Москве прошло важное событие

Генерал-лейтенант также вручил военнослужащим воинские звания, удостоверения «Ветерана боевых действий», а также 6 медалей «За отвагу», 10 орденов «Мужества» и четыре медали «Суворова».

Ранее, о награждении данных военнослужащих состоялся Указ Президента России.

Семидесяти военнослужащим также были вручены документы на получение жилья в регионах, где они решили проходить дальнейшую службы. Квартиры для них подобрали специалисты органов жилищного обеспечения Минобороны России.

«Все военнослужащие обеспечены жильем с учетом расположения нового места службы, транспортной доступности и наличия объектов социальной инфраструктуры. Либо смогут получать ежемесячную денежную компенсацию за наем жилья в избранном месте жительства», - отметил врид руководителя Департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом Артем Святненко, который принял участие в мероприятии.

В военном ведомстве подчеркнули, что переподготовка военнослужащих является лишь одним из направлений масштабной программы утвержденной Министром обороны России Сергеем Шойгу, направленных на социальную реабилитацию военнослужащих получивших ранения. Полученные в образовательном центре новые специальности позволят военнослужащим, получившим ранения, продолжить службу на новых воинских должностях в организациях Минобороны.