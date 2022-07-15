Рогозин стал тем антикризисным управленцем, который, если по-хорошему, был нужен отрасли еще лет двадцать назад Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Яркую, запоминающуюся, можно даже сказать пассионарную деятельность Дмитрия Рогозина на посту главного космонавта страны оценивают, естественно, по-разному. Есть немало людей, которые на него в обиде (как правило, это те, кто долго и без особой пользы сидел на своих местах, а с приходом нового космического начальника получил ощутимый пинок). Есть и те, кто считает, что Рогозин в нужное время оказался в нужном месте.

В реальности Рогозин стал тем антикризисным управленцем, который, если по-хорошему, был нужен отрасли еще лет двадцать назад.

К заслугам Рогозина я бы в первую очередь отнес не технические достижения (хотя и о них чуть позже), а то, что он собрал молодую, активную и неравнодушную команду. Именно благодаря Рогозину, организовавшему беспрецедентный прежде пиар Роскосмосу, в отрасль пришли молодые люди. И на заводы, и в центральный аппарат.

В результате:

- Сдвинулась история с научной тематикой на Международной космической станции. А, скажем честно, лет десять назад наши экипажи научными исследованиями – по заказам российских институтов - не особо занимались. Они отдавали рабочее время американцам и европейцам, а сами бесконечно ремонтировали ветшающую станцию. И вот наконец их стали загружать экспериментами (собственно, ради чего и работают люди на орбите). Это эксперименты с биопринтером, в том числе - выращивание в невесомости клеток, которые помогли бы бороться с ковидом. Мало того, часть экспериментов были заказаны частными российскими компаниями (невозможное прежде дело). И согласованы со всеми службами в рекордные несколько месяцев (прежде оборудование «ехало» на станцию минимум пару лет).

- В космическом центре им. Хруничева и в ракетно-космической корпорации «Энергия» вытащили из пыльного угла многомиллиардный модуль «Наука», привели в порядок и запустили на орбиту. Тем самым увеличив пространство для работы космонавтов. И теперь наши экипажи состоят из трех человек. Появились и новые возможности для научных экспериментов появились.

- На орбиту отправился и новый узловой модуль «Причал». Наконец-то, спустя больше двадцати лет после запуска, сформирован российский сегмент МКС в том виде, в котором он планировался.

- Впервые за многие годы получили длительную безаварийную серию запусков ракет - 86 успешных пусков подряд. Правда, с учетом пусков Минобороны – но что это меняет, если ракеты изготавливали на предприятиях Роскосмоса. Оговоримся, что цикл изготовления ракеты – минимум два года. Это значит, дело начало налаживаться еще при предшественнике Рогозина – Игоре Комарове.

Яркую, запоминающуюся, можно даже сказать пассионарную деятельность Дмитрия Рогозина на посту главного космонавта страны оценивают, естественно, по-разному Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Но уж точно именно Рогозин своей энергией и харизмой добился вывода на оперативные просторы ракеты «Ангара». Два пуска тяжелой ракеты «Ангара А5» и одной легкой «Ангара А1.2» в течение 2020-2022 года были успешны.

- В Омске завершены работы по оснащению завода «Полет», который налаживает серийное производство уже модифицированных, осовремененных ракет «Ангара». И это тоже вполне заметное достижение – не так-то просто наладить производство ракет на новом месте.

- И конечно – космодром Восточный. В следующем году должны быть завершены долгожданные работы по строительству стартовой позиции для той же самой «Ангары». Делать нечего – с Байконура, и по всей видимости, быстро, придется уйти. России нужен собственный космодром для пуска ракет всех классов – от легкой до тяжелой. А с военного Плесецка не все можно запускать на нужные нам орбиты.

А если попробовать покритиковать?

Из списка «недостижений» я бы выделил, пожалуй, самое заметное: до сих пор не понятно, что будет с новым российским пилотируемым кораблем. Когда его закончат проектировать и строить? Будет он пригоден для полетов в дальний космос и на Луну или же только для земной орбиты, к орбитальной станции? И какой будет эта станция – как стареющая МКС (отношения с партнерами в NASA и ЕКА приближаются к отметке – «очень холодно») или новая РОСС? Варианты всплывают, лопаются и снова возникают…

В принципе это все. А вот то, что в отрасль пришли молодые – о чем я уже говорил – это настолько важно, что хотелось бы вернуться к этому снова.

Еще лет семь-восемь назад было проблематично найти опытного сварщика моложе 60-65 лет. Да и конструктора – недавнего выпускника вуза, который занят реальным делом, а не проектирует вторичные узлы – тоже. Конечно, сработал проект «Вызов», когда впервые страна смогла практически в режиме реального времени посмотреть, как проходит подготовка космонавтов и увидеть инструкторов, врачей, инженеров, которые обеспечивают пилотируемый пуск.

Но не только «Вызов» - еще и проект Национального космического центра. Некоторые до сих пор с ухмылкой смотрят на бетонные коробки, растущие в московских Филях. На самом же деле НКЦ – важная вещь. Молодые инженеры не хотят сидеть в давно не ремонтированных помещениях покосившихся зданий. В космическом центре будет 20 тысяч современных рабочих мест для космических людей. И это круто.

Круто и то, что таким образом удастся создать сообщество ребят, работающих на разных предприятиях, но объединенных единой целью и «живущих» в кабинетах по соседству. Ну и важно то, что дорогостоящий проект не стоил Роскосмосу ни копейки. Под него были выделены излишки площади Космического центра им. Хруничева. А строительство и формирование окружающей инфраструктуры взяло на себя правительство Москвы.

По данным независимого международного исследования Randstad Employer Brand Research, в 2020 Госкорпорация «Роскосмос» признана самым привлекательным в машиностроении работодателем в стране.

«Роскосмос» с этого учебного года объединяет вузы, где готовят космических инженеров, в единый консорциум, когда лекции ведущих специалистов, работающих, скажем, в Бауманке, могут слушать ребята из Красноярска. Современный разумный подход.

Для профориентации детей и молодежи создан образовательный портал «Ключ на старт. Космос для детей». В Москве с нового учебного года открываются космические классы.

Появился Совет молодых ученых и специалистов Роскосмоса. Ребята из предприятий корпорации стали чемпионами соревнования Ворлдскиллс. Космические смены стали проходить для школьников в федеральных детских центрах.

Именно сейчас, в эти годы, формируется космическое будущее страны. И - это правда - для этого сформирован задел ребятами из команды Рогозина.