Минобороны России: в Одессе СБУ похищает пророссийски настроенных жителей

Действия украинских неонацистов в отношении гражданского населения противоречат всем общепринятым нормам морали Фото: REUTERS

«По имеющейся достоверной информации в Одесской области служащих государственных и муниципальных учреждений под угрозой увольнения боевики националистических формирований совместно с сотрудниками СБУ заставляют заполнять анкеты об имеющихся родственниках в России, характере общения с ними, а также о наличии знакомых и соседей, выражающих недовольство действиями политического руководства Украины», - заявил на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев.

Эти анкеты СБУ использует в карательных целях: всех подозреваемых в пророссийских настроениях, задерживают и увозят в неизвестном направлении.

«Десятки задержанных в свои дома так и не вернулись, об их судьбах ничего неизвестно», - отмечает генерал-полковник Мизинцев.

Также представитель Минобороны России сообщил, что в Славянске Донецкой Народной Республики для насаждения антироссийских настроений среди мирного населения подразделения украинских вооруженных формирований, с одобрения военно-гражданской администрации обстреливают жилые кварталы города.

«Так, 14 июля 2022 г. артиллерией ВСУ, размещенной на железнодорожном вокзале Славянска, нанесены удары по территории центрального рынка. Уже через несколько минут после обстрела на месте происшествия работали репортеры украинских СМИ, которые осуществляли фото- и видеофиксацию последствий якобы неизбирательных ударов российских Вооруженных Сил по гражданскому населению», - рассказал Мизинцев, и еще раз акцентировал внимание, что в «ходе выполнения задач специальной военной операции Вооруженные Силы России оказывают мирным жителям всестороннюю помощь и поддержку, исключительно гуманно относятся к гражданскому населению и не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры».

Кроме того, стало известно, что украинские вооруженные формирования продолжают использовать жилые дома, образовательные учреждения и социальные объекты в военных целях:

- «В Краматорске Донецкой Народной Республики в детском саду (ул. Нади Курченко) дислоцированы подразделения ВСУ, размещена бронетехника, дальнобойная артиллерия и РСЗО, подходы к учреждению заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено».

- «В Николаеве националисты оборудовали опорные пункты в многоквартирных жилых домах (ул. Адмиральская), эвакуация жителей не проводилась».

- «В Торецке Донецкой Народной Республики на территории школы № 9 (ул. Терешковой) размещены подразделения украинских вооруженных формирований, склады боеприпасов и бронетехника, при этом, в спортзале под предлогом якобы обеспечения безопасности удерживаются жители близлежащих домов».

«Такие действия украинских неонацистов в отношении гражданского населения противоречат всем общепринятым нормам морали и, фактически, являются преступлениями против человечности, а должностные лица киевского режима и непосредственные исполнители являются военными преступниками», - подчеркнул Мизинцев.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- «Несмотря на создаваемые киевским режимом препятствия, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 26 269 человек, в том числе 4 522 ребенка, а всего с начала специальной военной операции – 2 584 323 человека, из которых 407 405 – дети».

- «Государственную границу Российской Федерации пересекли 412 060 личных автомобилей, в том числе за сутки – 4 909.»

- «В субъектах Российской Федерации штатно функционируют более 9,5 тыс. пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа, им оперативно оказывается помощь в решении вопросов, связанных с дальнейшим размещением и трудоустройством, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий».

- «На Украину и республики Донбасса (с 2 марта 2022 г.) доставлено 46 206,8 тонны гуманитарной помощи, проведено 1 311 акций, в том числе за истекшие сутки пять – в Донецкой, Луганской народных республиках, Запорожской, Харьковской областях, в ходе которых мирному населению передано 691,8 тонны гуманитарной помощи».