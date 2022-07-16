Военная спецоперация на Украине 16 июля 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 16 июля. Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля 2022 года российские военные проводят на территории Украины специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 16 июля 2022 года.

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что Вооруженные силы Украины начали отступление из Северска.

Министерство обороны РФ сообщило, что российская авиация уничтожила до 300 украинских военных в Артемовске. «Точечными ударами ВКС России по местам дислокации националистического формирования «Правый сектор» в городе Артемовск Донецкой Народной Республики уничтожено около 300 националистов и до 30 единиц бронированной и специальной автомобильной техники», - сказано в сообщении ведомства.

Министерство обороны России сообщило, что ВКС РФ сбили два самолета МиГ-29 Вооруженных сил Украины в ДНР в районах населенных пунктов Славянск и Дружковка, а ПВО России сбили два Су-25 в Николаевской области.

Также сообщалось, что российские войска уничтожили до 140 боевиков ВСУ в Запорожской области. В частности, боевики были ликвидированы в районе населенных пунктов Луговое и Новоандреевка.

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, где показаны условия проживания украинских солдат, сравнив данные условия с тюремными нарами и трудовым фашистским лагерем.

Вооруженные силы Украины наверняка попытаются организовать контрнаступление на позиции ДНР, чтобы отработать вложенные в них средства, считает командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что его слова об отданном Владимиром Зеленским приказе разработать план по контрнаступлению на юг были неправильно истолкованы.

В ЛНР заявили о взятии под контроль путей отхода украинских войск из Северска и Соледара.

Правоохранительные органы Мелитополя задержали мужчину, который готовил теракт. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщили в Министерстве внутренних дел Запорожской области, отметив, что у подозреваемого были изъяты самодельное взрывное устройство, а также 15 единиц оружия и боеприпасов.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

21:39 Боевики Украины планируют взорвать мост в населенном пункте Полтавка Запорожской области и обвинить армию РФ в неизбирательных ударах, сообщил в субботу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

21:30 Отряды разминирования ВС и МЧС России проверили 4 040,89 га территории, обезвредили 63 474 взрывоопасный предмет в ДНР и ЛНР, заявил в субботу руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

20:57 Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области подтвердил, что на Украине его экс-сотрудница осуждена на пять лет, и назвал это политической расправой.

20:04 В украинском минобороны заявили, что могут ударить американскими РСЗО HIMARS по Крыму.

США ранее заявляли о согласовании поставок HIMARS на Украину при условии, что они не будут использоваться для нанесения ударов по территории РФ.

19:36 Украинские войска за текущие сутки выпустили более 180 снарядов по 17 населенным пунктам ДНР, сообщила Народная милиция республики.

17:55 Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник и глава временной гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев подписали официальное соглашение о сотрудничестве.

По словам Пасечника, сейчас прорабатывается вопрос о газоснабжении и более масштабных поставках товаров первой необходимости.

16:30 Следственный комитет России расследует факты минометных обстрелов территории Курской области украинским силовиками. Под минометный обстрел попало приграничное село Дроновка и поселок Теткино.

16:15 Минобороны Украины отменило ограничение права военнообязанных покидать место регистрации без уведомления военкомата, следует из ответа ведомства на запрос депутата Верховной рады Александра Федиенко.

15:43 Сенатор Джабаров назвал успех России в спецоперации быстрейшим способом вернуть связи с ЕС

15:19 ВС России стягивают технику к линии фронта в Донбассе

13:20 Минобороны РФ сообщило об авиаударе по позициям армии Украины в Николаеве, уничтожено до 200 военных и иностранных наемников

13:11 В Днепропетровске уничтожены цеха по производству комплектующих и ремонту «Точка-У» и РСЗО на оборонном предприятии — Минобороны РФ

12:45 Володин заявил, что поставляемые на Украину ракеты могут прилететь обратно к владельцам

12:30 Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что видит "сильный консенсус" членов G20 по многим вопросам, несмотря на неспособность выступить с совместным коммюнике по итогам встречи глав минфинов и центробанков из-за разногласий по поводу российской специальной военной операции на Украине, пишет Reuters.

11:50 Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо выразил сомнения, что политический кризис в стране позволит ей продолжать поставки оружия Украине

11:41 В Минобороны США заявили, что не видят признаков, что их оружие, предоставляемое Украине, используется где-то ещё, кроме борьбы с Россией, хотя не отслеживают такую информацию — Пентагон

10:01 Основные заявления Минобороны РФ:

Шойгу поручил усилить действия военных для исключения возможности ВСУ наносить массированные ракетные удары по городам Донбасса;

Шойгу проинспектировал российские группировки войск "Юг" и "Центр", выполняющие задачи спецоперации на Украине;

Шойгу заслушал доклады командующих группировками сил РФ на Украине во время инспекции войск, принимающих участие в спецоперации;

Шойгу вручил медали "Золотая звезда" героя РФ генерал-полковнику Александру Лапину и генерал-майору Эседулле Абачеву.

10:00 Шойгу дал указания по наращиванию действий ВС на всех направлениях для исключения нанесения Киевом массированных ударов по гражданской инфраструктуре, жителям Донбасса и других регионов

09:44 Конгрессмены США одобрили выделение $100 млн на обучение украинских пилотов

07:43 Совместные подразделения ДНР и России заняли участок трассы Константиновка-Авдеевка в районе села Каменка в ДНР. Об этом сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.