Карта боевых действий на Украине на 16 июля 2022: Националистов в Донбассе загоняют в котлы

Опубликована карта боевых действий на Украине на 16 июля 2022 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После того, как полностью была освобождена территория Луганской народной республики, силы союзных войск работают и по созданию котлов для ВСУ на территории ДНР, и по вдавливанию националистов за пределы республики.

В частности, в районе Дзержинска были уничтожены два артзвода гаубиц «Гиацинт-Б», а в Артемовске разбиты казармы запрещенного в России «Правого сектора», где нашли последнее пристанище около трехсот боевиков. Над Славянском и Дружковкой были сбиты два украинских МиГ-29.

Карта боевых действий на Украине на 16 июля 2022 Фото: Алексей СТЕФАНОВ

В районе поселка Соль разбита пусковая установка ЗРК «Бук-М1», а в Прасковиевке поражен пункт управления 10-й десантно-штурмовой бригады. В небе над Ханженково, Харцызском и Кровьем Яром ДНР силами противо-воздушной обороны перехвачены 9 снарядов РСЗО «Ураган».

Северск — союзные войска в городе

Бахмут — зачистка сел на окраинах

Покровское — идут бои

Веселая долина — идут бои

Курульки — идет штурм

Николаев - удар по силам ВСУ в районе Соляные

С начала проведения спецоперации сбиты 253 самолета и 137 вертолетов, уничтожены 1543 беспилотников и 355 ЗРК, сожжены 4060 танков и других бронемашин, поражены 746 боевых машин РСЗО и 3147 орудий полевой артиллерии и минометов, выведена из строя 4341 единица спец автотехники.