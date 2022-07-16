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Политика15 июля 2022 21:10

Карта боевых действий на Украине на 16 июля 2022: Националистов в Донбассе загоняют в котлы

Опубликована карта боевых действий на Украине на 16 июля 2022 года
Игорь ЯКУНИН
Игорь ЯКУНИН
Опубликована карта боевых действий на Украине на 16 июля 2022 года

Опубликована карта боевых действий на Украине на 16 июля 2022 года

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После того, как полностью была освобождена территория Луганской народной республики, силы союзных войск работают и по созданию котлов для ВСУ на территории ДНР, и по вдавливанию националистов за пределы республики.

В частности, в районе Дзержинска были уничтожены два артзвода гаубиц «Гиацинт-Б», а в Артемовске разбиты казармы запрещенного в России «Правого сектора», где нашли последнее пристанище около трехсот боевиков. Над Славянском и Дружковкой были сбиты два украинских МиГ-29.

Карта боевых действий на Украине на 16 июля 2022

Карта боевых действий на Украине на 16 июля 2022

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

В районе поселка Соль разбита пусковая установка ЗРК «Бук-М1», а в Прасковиевке поражен пункт управления 10-й десантно-штурмовой бригады. В небе над Ханженково, Харцызском и Кровьем Яром ДНР силами противо-воздушной обороны перехвачены 9 снарядов РСЗО «Ураган».

Северск — союзные войска в городе

Бахмут — зачистка сел на окраинах

Покровское — идут бои

Веселая долина — идут бои

Курульки — идет штурм

Николаев - удар по силам ВСУ в районе Соляные

С начала проведения спецоперации сбиты 253 самолета и 137 вертолетов, уничтожены 1543 беспилотников и 355 ЗРК, сожжены 4060 танков и других бронемашин, поражены 746 боевых машин РСЗО и 3147 орудий полевой артиллерии и минометов, выведена из строя 4341 единица спец автотехники.

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