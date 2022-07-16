Правовые коллизии: Записки американского адвоката (часть IV)

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ЧАСТЬ 1, ЧАСТЬ 2, ЧАСТЬ 3

Личный (ну или, по крайней мере, знакомый) адвокат – необходимый атрибут существования. Въедливые американцы еще и знаменитые на весь мир сутяги: почти во всем они находят повод для привлечения квалифицированного юриста.

В какой-то момент и в моей американской жизни возникла необходимость проконсультироваться с опытным специалистом в области права. Так, в моей записной книжке появился телефон одного из самых известных в Нью-Йорке русскоязычных адвокатов.

Только спустя несколько месяцев госпожа адвокат призналась мне, что уже давно пишет, что называется, в стол, для себя. И прочитав рукописный сборник баек из её нью-йоркской жизни, вдоволь насмеявшись, многому подивившись, я уговорил автора на анонимную публикацию в «КП».

Чрезмерная осторожность

Мои знакомые несколько лет пытались купить дом. Году на четвёртом я поинтересовалась , почему процесс всё ещё продолжается, на что получила от американки следующий ответ:

- Понимаете, мой муж на всё смотрит с позиции риска. Поэтому у нас нет машины и детей... Даже когда я хотела купить стиральную машину, он тщательно изучил все модели на рынке и даже объездил всех наших друзей, чтобы понаблюдать за процессом. В конце концов, купил мне самую безопасную опцию – тазик.

Пара эта всё-таки приобрела с моей помощью дом, но через несколько лет он… сгорел. Оказалось, что осторожный муж не стал обращаться к электрикам и всю электропроводку проложил сам.

Совет да любовь

Семейная пара подписала контракт на покупку жилья и внесла солидный аванс. Процедура оформления шла своим чередом, ключи от квартиры покупатели должны были вот-вот получить.

Но вдруг ко мне в офис пришел глава семейства, заявивший, что жена его выгнала. Длинный монолог, в котором чередовали друг друга запах перегара и нелестные эпитеты в адрес благовtрной, закончился стандартным выводом – все бабы - сами знаете кто…

Я перечитала договор купли-продажи: ни одного пункта, указывающего на благополучные семейные отношения или отсутствие оных, в нем, естественно, не было. Паре грозила не только потеря штампа в паспорте, но и крупной суммы денег.

Решила действовать необычным путем: сначала позвонила мужу и сказала, что его жена звонила мне, и так о нем отзывалась, что мне, как женщине, стало и завидно, и обидно - на моём жизненном пути такие прекрасные мужчины никогда не попадались!

Затем набрала его вторую половину и использовала аналогичный метод.

И что вы думаете? Они помирились! Правда, через пару месяцев снова обратились ко мне – за оформлением развода и раздела имущества.

Дорогой фен-шуй

Семья китайских иммигрантов решила купить понравившуюся им квартиру, внесла аванс, но потребовала повторного осмотра. В назначенный день шел дождь. Осмотр состоялся, и китайцы, внезапно замотав головами, отказались от сделки, потеряв несколько десятков тысяч долларов безвозвратного аванса.

Обалдевший риэлтор потом позвонил мне.

- Фен-шуй им не тот, представляешь?! - возмущался он. – Ну, ничего, теперь я сделал вывод!

- Наймёшь эксперта по фен-шуй?

- Ни к чему. Просто буду показывать квартиры китайцам только в одну и ту же погоду.

Через несколько лет этот риэлтор привел ко мне других покупателей для оформления сделки и заверил, что как только он перестает следить за прогнозом погоды, работая с покупателями родом из Поднебесной, сделки срываются.

Бог с тобой

Замужняя клиентка вдруг решила уйти в монастырь. Стремясь избавиться от всего мирского, она начала бракоразводный процесс.

К каждой фразе дама обязательно добавляла «и Бог с вами»….

- Сможете быть в моем офисе завтра в три?

- Обязательно, и Бог с вами.

- Не забудьте удостоверение личности.

- Конечно же, принесу, и Бог с вами.

Развод был оформлен.

Через несколько дней теперь уже бывший муж клиентки, проигнорировав лифт, поднялся в мой офис по лестнице. Тяжело дыша, он вопросил:

- Где бумаги?

- Вот, – сказала я, зачем-то добавив, - и Бог с вами.

- Ааа! – закричал в ужасе он, погрозил мне пальцем и скатился по ступенькам.

Исполнительность по-американски

Звонок от инспектора из городского департамента водоснабжения:

- Я идут проверять счетчик в квартире вашего клиента.

- Очень хорошо. Клиент осведомлен и ждет вас.

Ровно через минуту новый звонок:

- Это снова я. Я уже у двери.

- Прекрасно. Вас ждут.

- И что мне делать дальше?

- Просто нажмите кнопку дверного звонка.

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