Стала известна причина смерти Иваны Трамп

С Дональдом Трампом Ивана обвенчалась в 1976 году, и их брак просуществовал более 15 лет Фото: REUTERS

Американское издание The New York Times со ссылкой на заявление главного нью-йоркского судмедэксперта рассказало, что причиной смерти Иваны Трамп, бывшей жены 45-го президента США Дональда Трампа, стал несчастный случай.

Ранее все СМИ облетела новость о том, что первая супруга Дональда Трампа неожиданно ушла из жизни в возрасте 73 лет. Поскольку сообщений о серьезной болезни женщины не было, журналисты начали строить предположения, а также ссылаться на слова парамедиков, забиравших тело – утверждалось, что Ивана скончалась от остановки сердца, но полицейские все же начали расследование обстоятельств смерти.

Затем стало известно, что тело было найдено в квартире возле лестницы, а судмедэксперт официально заявил, что Ивана Трамп скончалась от многочисленных травм. Судя по всему, она просто упала, и это оказалось фатальным для немолодой женщины.

В последнее время Ивана Трамп вела довольно непубличный образ жизни: тяжело переживая потерю мужа, скончавшегося осенью прошлого года, она изредка выходила за покупками и периодически посещала любимый ресторан. Многие также видели лишь неизвестную молодую женщину, предположительно, ее ассистентку.

Ивана Трамп родилась и выросла в социалистической Чехословакии. В 1971 году, выйдя замуж за австрийского спортсмена, она получила гражданство Австрии, а через год, снова став свободной, перебралась в США.

С Дональдом Трампом Ивана обвенчалась в 1976 году, и их брак просуществовал более 15 лет, пока в дело не вмешалась актриса Марла Мейплс, вскоре ставшая следующей супругой будущего президента США.

Ивана на всю оставшуюся жизнь затаила обиду на разлучницу, а вот о своем бывшем муже и отце своих троих детей никогда не отзывалась плохо, не уставая подчеркивать, что у них с Дональдом сохранились прекрасные отношения, а когда он стал президентом, у нее был его прямой номер и возможность в любое время звонить ему.

Правда, добавляла, Ивана, она никогда не звонила бывшему, чтобы не вызывать приступов ревности со стороны уже третьей его жены Меланьи Трамп.

К ней, кстати, Ивана относилась ненамного лучше, чем к Марле, но если о разлучнице она старалась вообще не упоминать, то с Меланьей периодически пикировалась и откровенно дразнила ее, называя себя «настоящей первой леди».

Говоря о смерти своей бывшей супруги, Дональд Трамп назвал ее удивительной женщиной, которая прожила «прекрасную и вдохновляющую жизнь».

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