Американский сенатор призвал перестать включать в НАТО постсоветские страны

По мнению Пола, Россия откровенно предупреждала Запад о своем нежелании видеть Украину в составе Североатлантического альянса Фото: EAST NEWS

Авторитетный американский сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол заявил, что оставшиеся страны постсоветского пространства не должны рассматриваться в качестве потенциальных участниц НАТО. Об этом политик написал в статье для журнала The American Conservative.

По мнению Пола, Россия откровенно предупреждала Запад о своем нежелании видеть Украину в составе Североатлантического альянса, и происходящее сейчас – результат того, что ее не услышали. Более того, Пол считает, что со стороны НАТО заявления о скором принятии Незалежной в свои ряды были откровенной провокацией. Особенно после возвращения в состав России Крыма вскоре после государственного переворота в Киеве.

– В физике третий закон Ньютона говорит нам, что на каждое действие есть равное ему противодействие. Однако в дипломатии иногда реакции бывают непропорциональными или даже иррациональными. Искусство дипломатии заключается в попытке прочитать мысли противника и предсказать, какой может быть его реакция, – написал сенатор.

Кроме того, он считает, что Россия спокойно воспримет включение в состав НАТО Финляндии и Швеции, но вряд ли потерпит размещения определенных систем вооружения на финской территории. И об этом руководству блока тоже стоит помнить.