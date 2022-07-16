Украина – банкрот. Киев запросил у Запада уже не 5, а 9 миллиардов долларов помощи ежемесячно

Более того, Украина лишилась практически самых перспективных отраслей зарабатывания на экспорте – продажи на внешнем рынке стали и зерна Фото: REUTERS

ДАЙ МИЛЛИАРД! ЛУЧШЕ ДЕВЯТЬ

Примечательная новость. Команда Зеленского озвучила новые финансовые хотелки от Запада. Напомним, в конце весны премьер министр Шмыгаль и президент Зеленский говорили, что Украине необходимы 5 млрд. долларов ежемесячно для покрытия бюджетного дефицита. Прошла пара месяцев. И вот – новые требования. Аппетиты Киева растут, и теперь ему требуется уже не 5 млрд. баксов, а 9 миллиардов все тех же долларов на тот же временно период.

- Мы постараемся выжить в любом случае, но без финансовой поддержки наших союзников сделать это будет не только сложно, но и практически невозможно, - обосновал необходимость резко выросшего в объемах вспомоществования советник Зеленского по экономике Олег Устенко.

Чем меньше становится Украина, тем больше разыгрываются ее финансовые аппетиты. Как говорят украинские друзья немцы, "аппетит приходит во время еды". Но украинцы могли бы дополнить эту немецкую пословицу короткой "добавкой", которая могла бы звучать так: "И не уходит".

И, похоже, речь тут идет уже вовсе не о покрытии бюджетного дефицита, а об оформлении Украины в полные содержанки Запада и взятии ее на прокорм. Замечательные суммы, если учесть, что в прошлом году даже не бюджет, а весь ВВП Незалежной был немногим больше 150 млрд. долларов. Умножьте 9 на 12 и получите 108 миллиардов долларов. Вычтите ушедшие из-под контроля Украины территории и получите примерное равенство в пропорции населения и площади пока еще Украины. Полный кошт.

Да, советник Зеленского по экономике говорит, что такие суммы необходимы Украине на три или еще какое-то ограниченное количество месяцев, но мы-то с вами знаем (в одной стране жили), что нет ничего более постоянного, чем временное. Тут ведь стоит только раз прогнуться, а потом не отвертишься. Тем более, от украинцев, которым только палец дай, и можешь попрощаться уже не только с рукой.

ПЛАНОВ ГРОМАДЬЕ

Запад организовал беспрецедентную помощь Незалежной после 24-го февраля. По оценке Ukraine Support Tracker, с 24 февраля по 7 июня ей выделили более 75 млрд долларов помощи. Но почти 35 миллиардов из этой суммы – помощь военная. А что с остальными средствами? То, что получили, уж потратили без какого-либо ощутимого эффекта.

А что-то еще не получили, а только обещали. Обещанного же, согласно известной мудрости, три года ждут. Но есть большие сомнения, что Украина может протянуть такой срок. Тем более, что в Европе как-то резко перестали пылать желанием финансово помогать Незалежной. ЕС вроде бы согласовал 9 млрд. евро дешевого кредита Украине, но, во-первых, пока договаривались, 9 миллиардов евро превратились в 9 миллиардов долларов, а, во-вторых, тут вдруг проснулась Германия и разрешила перечислить Киеву только 1 миллиард из 9. Поскольку у Берлина появились большие сомнения, что Украина сможет вернуть даже ранее взятые кредиты. В частности, что Украина вернет практически миллиард евро в сентябре. Нет, ну если бы сейчас дали денег, то вернула бы. А сейчас из чего? Деньги-то откуда брать?

Разве вот есть надежда на 750 миллиардов долларов, которые Украине пообещали после окончания войны на восстановление. Но это ведь в течение 10 лет. И сама Украина мало что увидит из этой суммы даже в том случае, если планы начнут реализовываться. В чем есть большие сомнения, поскольку первое условие для их реализации – поражение России. И, что немаловажно, хотя это и самое последнее соображение – их тоже потом придется отдавать.

Более того, Украина лишилась практически самых перспективных отраслей зарабатывания на экспорте – продажи на внешнем рынке стали и зерна. И, если с последним, вернее, с его остатками, которых в портах в разы меньше, чем ранее заявлял Киев (уже официально не только на Украине, но и в ООН признано, что в портах и иных хранилищах нет никаких 20 млн тонн зерновых, в лучшем случае – не больше 5 млн тонн), есть надежда, что зерно потянется из Одессы по международным соглашениям в результате переговоров России, Турции, Украины и ООН, то по металлу дело- просто швах. Нет на Украине теперь металлургической промышленности.

НЕТ БЮДЖЕТА, ЕСТЬ РАСХОДЫ

То есть ни зарабатывать, ни отдавать нечего и нечем. Министр обороны Украины Резников, который в интервью "Таймсу" грозил России грядущим наступлением "миллионной украинской армии", признался Русской службе Би-Би-Си, что наступления не будет. А денег просто нет. По его словам, в месяц он тратит на нужды армии годовой бюджет ВСУ, и откуда дальше брать деньги, не знает. Как признался Резников, он не может запрашивать и на будущий год бюджетное финансирование ВСУ в общепринятом порядке, как это принято во всех странах, в процентах от ВВП. И будет сообщать просто, сколько ему надо, и требовать такие суммы на расходы. Потому что совершенно непонятно, каким будет ВВП, а каким бюджет, если он, вообще, будет в следующем году. Кстати, обещанное наступление Резников тоже отменил. Уточнил, что его неправильно поняли, а, возможно, он просто не понял, о чем говорил, потому что английский у него далек от совершенства.

А вот "Нафтогаз Украины" на голубом глазу и в трезвом рассудке попросил держателей своих облигаций на 1,5 млрд. долларов согласиться на отсрочку платежей. Сразу на два года. Причем, и по погашению купонов, и по выкупу самих облигааций. Приходите после обеда, а лучше после дождичка в четверг, но не раньше, чем через два года. Кредиторы наняли адвокатскую контору, а та выдала им рекомендацию не соглашаться на отсрочку и заключение: "Нафтогаз" – прибыльная компания и не имеет проблем с деньгами. Это, конечно, тот еще вопрос, но в любом из двух вариантов "Нафтогазу" все равно придется обращаться к государству за деньгами, чтобы купить газ для Украины на зимний период.

Резко упала и народная поддержка ВСУ. Если в марте пожертвования населения Украины ВСУ составили 8,1 млрд. гривен, то за июнь граждане Незалежной перевели на нужды армии всего 0,5 млрд. в украинской монете. Падение в 16 раз! И это очень красочно говорит о том, что обнищал, в первую очередь, сам народ, поскольку вряд ли тут уместно считать снижение сумм переводов прозрением населения.

Украина уже фактически стала банкротом в такой степени, что выздоровления государства нет и не предвидится. "Доктор" выписал ей последнее направление: "В морг". Но на этом фоне МВФ считает, что Украина должна продолжать обслуживать свои внешние долги без всяких скидок и преференций.

И Западу стоит приготовиться, что украинские счета будут расти с каждым месяцем. Сейчас это 9 миллиардов, через пару месяцев будут 12 или 16, а к Новому году Киев выставит ежемесячный счет и на все 20 миллиардов.

Право слово, похоронить быстрее и проще, чем продлевать сие сомнительное "удовольствие". И, что немаловажно, гораздо дешевле.