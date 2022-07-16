Если стажа и баллов не хватает, можно пойти двумя путями: либо доработать нужный срок и заработать нужное число баллов, либо и то, и другое можно докупить Фото: Михаил ФРОЛОВ

В России продолжат расти требования к будущим пенсионерам. Чтобы заслужить пособие от государства, нужно не только достичь определенного возраста, но и заработать минимально необходимый стаж. И пенсионные баллы, естественно. А что делать, если пенсия на носу, а ни отработанных лет, ни заработанных баллов для ее назначения не хватает?

КОМУ И ЗА ЧТО НАЗНАЧАЮТ ПЕНСИЮ ПО СТАРОСТИ

Для этого нужно соблюсти три условия. Во-первых, нужный возраст. Факторов тут много. И пол, и место жительства (Черноземье или Крайний Север), и опыт работы (офис или металлургический завод). Кто-то может уйти на заслуженный отдых в 45 лет, а кто-то – в 61,5 года (переходный период повышения еще идет). Во-вторых, минимально необходимый стаж. В 2022 году это 13 лет. В-третьих, минимальная сумма пенсионных коэффициентов (их называют баллами). Она составляет 23,4 балла.

Однако теневой сектор в России большой, поэтому людей, которые не набирают необходимый стаж и число баллов, довольно много. Особенно в регионах и сельской местности, где зарплаты низкие, а работы либо нет, либо за нее платят наличными (причем без конверта).

- Сейчас этот вопрос актуален и для самозанятых, которые сами должны заботиться о своей будущей пенсии, - считает Людмила Иванова-Швец, доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управление человеческими ресурсами».

Если стажа и баллов не хватает, можно пойти двумя путями: либо доработать нужный срок и заработать нужное число баллов, либо и то, и другое можно докупить. Причем легально. Осталось только выяснить, как это сделать и есть ли в этом хоть какой-нибудь экономический смысл.

СДЕЛКА С ГОСУДАРСТВОМ

В принципе многие пенсионеры даже после выхода на пенсию продолжают работать. То же самое можно сделать и тем, кто на страховую пенсию еще не заработал. В этом случае и стаж будет расти, и баллы будут копиться. Главное – чтобы работодатель оформил вас вбелую и платил страховые взносы.

Но если ждать не хочется, стаж и баллы можно докупить. Это право у россиян появилось с конца 2018 года. Тогда вступил в силу специальный закон. В нем установлена формула, по которой можно проводить такие «сделки с государством». Стаж и баллы стоят недешево. Но в большинстве случаев это выгоднее, чем ждать назначения социальной пенсии. Ее дают лишь на пять лет позже страховой, и она в полтора раза меньше.

- Для этого можно обратиться в ПФР, заключить договор и внести необходимую сумму. Минимум — 36 669 рублей и 60 копеек в 2022 году, а для самозанятых суммы фиксированные — 34 445 рублей. Такая сумма даст возможность добавить 1 год стажа и 1,076 балла, - поясняет Людмила Иванова-Швец.

При желании можно отдать государству и больше. Например, 293 356 рублей и 80 копеек. Это максималка. В этом случае на счет будущего пенсионера запишут 8,52 балла. Но… лишь один дополнительный год стажа. Чтобы купить еще один год стажа, нужно будет совершить такую же сделку с государством ровно через 12 месяцев. То есть, если стажа совсем мало, о его покупке стоит позаботиться заранее – хотя бы за несколько лет до наступления пенсионного возраста.

И наконец, еще одно ограничение. Купить у государства можно не больше минимального количества необходимых лет стажа. В 2022 году это 6,5 лет. То есть, как минимум 6,5 лет человек должен официально отработать. Полные тунеядцы смогут получать лишь социальную пенсию.

НАСКОЛЬКО ЭТО ВЫГОДНО

Давайте сделаем простой расчет. Средняя пенсия по стране составляет 20 тысяч рублей, но если баллов мало, то претендовать вы можете только на минималку. Она в разных регионах отличается и зависит от прожиточного минимума пенсионера. В среднем около 12 тысяч рублей в месяц.

Если заплатить 100 тысяч, это эквивалентно 8 месяцам получения страховой пенсии. По статистике ПФР, мужчины, дожившие до пенсии, получают ее в течение 16 лет, а женщины - в течение 26 лет. Среднестатистически в этом примере докупить стаж и баллы выгодно. Как говорится, «инвестиции в старость» окупятся.Причем платежи можно разбить. Например, платить не всю сумму сразу за год, а по чуть-чуть каждый месяц.

Для сравнения, если пустить все на самотек, не докупать стаж и баллы и не дорабатывать до минимальных значений, то рассчитывать придется только на социальную пенсию. Ее назначат на пять лет позже. И получать вы будете на несколько тысяч рублей в месяц меньше.

КСТАТИ

25 тысяч к 25-му году

Индексацию пенсий по закону проводят на уровень не ниже инфляции, но задним числом. К примеру, если в 2021 году цены выросли на 8,5%, то с начала 2022 года пенсии подняли на 8,6%. Так же планируется поступать и в дальнейшем.

В Минэкономразвития и Центробанке считают, что инфляция в этом году вряд ли превысит 17%. Цены пятую неделю подряд снижаются. И эта тенденция, скорее всего, сохранится до конца лета. Дефляцию будут стимулировать сезонные факторы – удешевление овощей и фруктов.

Этим летом пенсии неработающих пенсионеров авансом уже повысили на 10%. Чтобы компенсировать тот рост цен, который был весной. А в начале следующего года власти добавят еще 6,8%. Вот и получатся искомые 17%.

В последующие годы рост будет примерно таким же – в диапазоне от 6 до 8% в год (см. графику). Но все это примерные цифры. К концу каждого года реальную индексацию будут уточнять по фактической инфляции. Чтобы не нарушать закон и точно компенсировать рост цен.

Тем не менее, если прогнозы социального блока правительства оправдаются, к 2025 году средняя пенсия неработающего пенсионера в России увеличится до 25 тысяч рублей.

Напомним, ежегодная индексация касается только неработающих пенсионеров. Работающим полагается лишь небольшая прибавка в августе, которая зависит от их зарплаты и накопленных за год баллов. Кроме того, у нее есть потолок. К примеру, в этом году прибавка у работающих пенсионеров не превысит 356 рублей.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Как будет расти пенсия в ближайшие годы

Год Индексация Сумма (тыс. рублей)

2023 +6,8% 22,2

2024 +6,1% 23,4

2025 +7,6%* 25,2

* Индексацию в этом году планируют провести дважды – в феврале и апреле. Такой порядок был до пенсионной реформы. К нему хотят вернуться.

Источник – проект бюджета Пенсионного фонда на 2023 – 2025 годы.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Это и есть капитализм»

Александр Бузгалин, доктор экономических наук, профессор Московского финансового юридического университета:

- Так устроен капитализм. Если хочешь быть частью системы, работай вбелую. Тогда у тебя будут социальные гарантии. Работодатель платит за тебя страховые взносы, из которых потом формируется будущая пенсия. Если хочешь быть свободным от государства и зарабатывать больше, но вчерную, будь свободен. Но при этом на пенсию тогда копи себе сам. Складывай деньги в банк, а потом трать их на свое усмотрение.

ПОЛЕЗНАЯ ССЫЛКА

Узнать, какой у вас стаж и сколько баллов вы накопили, можно на сайте ПФР в «Личном кабинете гражданина». Для этого нужно зайти туда, используя логин и пароль от портала госуслуг. Вся информация будет в разделе «Получить сведения о сформированных пенсионных правах». Там же есть калькулятор для расчета будущей пенсии.

От чего зависит размер выплаты по старости

Страховая пенсия с 2015 года напрямую зависит от официальной зарплаты человека. Чем больше баллов он заработает в течение трудовой жизни, тем больше будет пенсия. Вот как устроена формула. Она состоит из двух элементов.

1. Фиксированная выплата (7221 рубль). Она положена всем, кто выполнил минимальные требования и заслужил страховую пенсию.

2. Число пенсионных баллов, умноженное на их стоимость (118 рублей).

К примеру, если к моменту выхода на пенсию человек накопил 100 пенсионных баллов, то его пенсия составит 7221 + 11 800 рублей = 19 021 рубль.

P.S. Всего за год можно заработать 10 пенсионных баллов. Если округлить, один балл дают за 13 тысяч рублей официальной зарплаты в месяц. То есть, при окладе в 26 тысяч рублей за год получится накопить два балла, а при зарплате в 130 тысяч – 10 баллов. Это потолок. Даже если человек получает миллион, больше баллов ему не начислят.