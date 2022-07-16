Рики Мартину грозит 50 лет тюрьмы за секс с племянником

Самому Рики Мартину сейчас 50 лет, а его обвинителю - 21 Фото: EAST NEWS

Певец Рики Мартин, судя по всему, попал в серьезный переплет. 2 июля стало известно, что его обвинили в «домашнем насилии» - проще говоря, в том, что он распускал руки в отношении сердечного друга (Мартин еще в 2010 году объявил, что является геем). Однако личность потерпевшего не раскрывалась. А сейчас стало известно, что это - родной племянник певца Деннис Ядиэль Санчес. Будто бы их отношения длились семь месяцев, а потом Санчес решил их разорвать - Мартину это не понравилось, тут-то и начались «агрессивные физические и психологические действия». К последним, психологическим, относится то, что певец бесконечно звонил Санчесу и в целом его постоянно преследовал. Самому Рики Мартину сейчас 50 лет, а его обвинителю - 21.

То, что речь, как выясняется, идет об инцесте, крайне осложняет положение певца. По законам Пуэрто-Рико, это серьезное преступление, за которое положен тюремный срок вплоть до 50 лет. Слушания назначены на 21 июля.

Адвокаты Мартина категорически утверждают: «К несчастью, человек, выдвинувший обвинения, страдает от серьезных проблем, связанных с душевным здоровьем. Разумеется, у Рики Мартина никогда не было и не могло быть никаких сексуальных или романтических отношений с племянником. Эта идея не просто не соответствует действительности - она отвратительна. Мы все надеемся, что этот человек получит [медицинскую] помощь, в которой остро нуждается. Но прежде всего, мы ждем, что это ужасное дело развалится, а произойдет это, как только судья присмотрится к фактам».

Это не единственная проблема Мартина. В июне на него подала в суд бывший менеджер Ребекка Дракер - она обвиняет певца в том, что он ей недоплатил, и требует три миллиона долларов в качестве возмещения убытков. В заявлении упоминается о том, что в сентябре 2020 года истица спасла Мартина от некоего «обвинения, которое могло разрушить его карьеру». Дракер утверждает, что вообще периодически вытаскивала Мартина из неприятностей, связанных с «последствиями его безрассудных поступков», что его личная жизнь «была хаосом», что он употреблял наркотики, не платил налоги, что имели место какие-то «безобразные инциденты»… И грозно намекает, что в зале суда готова рассказать обо всем этом гораздо подробнее.

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