«Больницы Германии перегружены больными, в Италии говорят о локдауне»: что ждет Россию, спрогнозировал главврач больницы им. Филатова Вечорко

Ученые и врачи предупреждают: относительно легкое течение болезни при нынешней вспышке можно ожидать у привитых от ковида, а также у молодежи и людей с крепким иммунитетом Фото: REUTERS

- Больницы Германии перегружены больными, в Италии на уровне правительства говорят о локдауне, а в Ницце вводят масочный режим в автобусах и поездах. Подобная ситуация в Израиле, Ирландии, Португалии, Великобритании, Нидерландах, Швейцарии и Турции, - описывает в своем Телеграм-канале текущую ситуацию в мире главврач московской городской клинической больницы № 15 им. О.М. Филатова Валерий Вечорко. В разгар пандемии в этой больнице находился один из главных ковидных госпиталей столицы. Сюда везли пациентов с самыми сложными случаями, и медперсонал наработал большой опыт лечения тяжелых осложнений ковида. В том числе здесь спасали беременных женщин с коронавирусом.

Вечорко объяснил, почему в нашей стране начинается новая вспышка «короны»: «Хотя сообщение с Европой затруднено, инфекцию везут в основном с курортов Кемера и Анталии». Там сейчас подскочило число заболевших, оно продолжает расти. И в то же время в эти регионы отправляется в летние отпуска много наших туристов.

По данным Департамента здравоохранения Москвы за прошлую неделю количество новых случаев COVID-19 в городе выросло на 57% по сравнению с предшествующей неделей, описывает ситуацию руководитель больницы им. Филатова. И отмечает, что в целом обстановка стабильная, так как в столице уже отработаны алгоритмы ведения пациентов. В Москве на сегодня свободно 2/3 коечного фонда для лечения больных с коронавирусом. «В поликлиниках усилена работа дежурных отделений ОРВИ. Кроме того, по необходимости оперативно могут быть развернуты дополнительные мощности», - уточняет Валерий Вечорко. И дает совет: «В данной ситуации особенно важна вакцинопрофилактика с ревакцинацией один раз в полгода».

ВОПРОС-РЕБРОМ

Как протекает нынешний ковид у заразившихся?

- Рост случаев [болезни] связан с циркуляцией у нас более заразных вариантов «Омикрона» ВА.4 и ВА.5. По симптомам такой ковид напоминает ОРВИ, и лишь в редких случаях вызывает воспаление легких, - поясняет доктор Вечорко.

Также основные черты инфекции при нынешней вспышке описал в своем Телеграм-канале заведующий отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии Главного военного клинического госпиталя им. академика Н. Н. Бурденко Алексей Федоров. По словам врача, у него, как и во время предыдущих волн ковида, уже начался поток характерных звонков от знакомых, коллег, пациентов: «А у меня несколько дней температура, и пропал запах».

Да, ковид снова пришел, подтверждает Федоров. И уточняет, что скорее всего болезнь в этот раз будет протекать как обычное ОРВИ.

ВАЖНО

Ученые и врачи предупреждают: относительно легкое течение болезни при нынешней вспышке можно ожидать у привитых от ковида, а также у молодежи и людей с крепким иммунитетом. Тем, кто ослаблен хроническими заболеваниями, старше 60-65 лет настоятельно рекомендуется вакцинация, чтобы избежать тяжелых осложнений коронавирусной инфекции. Прививку нужно сделать, если предыдущий курс вакцинации проведен более 6 месяцев назад.