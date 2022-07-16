Верным курсом в холод и голод. Власти Латвии уверенно ведут страну и население к краху

Латвию ждут трудные времена Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Буквально пару дней назад Сейм Латвии принял, вне всяких сомнений, настоящее историческое решение – полностью прекратить закупки газа из России с 1 января 2023 года. Такой запрет содержится в принятой латвийском парламенте поправке к закону "Об энгергетике". Таким образом, Сейм поддержал обещание министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса, который 20-го мая заявил, что страна не собирается покупать российский газ.

В Латвии, как и во всех прибалтийских республиках, электричество дорожает регулярно. С момента начала спецоперации России на Украине инфляция в Европе начала совершать гигантские скачки, но Рига и тут в числе первых, рвущихся к финишной ленточке, за которой не будет ничего, ни призов, ни денег, ни почетных кубков. В июне электричество подорожало в Латвии на 33%, но эксперты говорят, что это не предел даже для 2022-го. В целом, потребительские цены в Латвии в мае 2022 года выросли на 4% по сравнению с апрелем, а по сравнению с маем 2021 года — на 16,9%. Годовая в 2022-м оценивается специалистами более, чем в 20%. При этом, солярка стала за год дороже на 57,6%, бензин — на 44,9%, автомобильный газ — на 29,1%.

А что? Украина требует жертв не только финансовых и энергетических, но и продовольственных.

Но мало было латвийским властям такой "подлянки" со стороны России, как тут же рядом с Москвой встал Минск. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ввел безвизовый режим для въезда жителей Литвы, Латвии и Польши, а недавно продлил его до конца нынешнего года. И белорусская граница вдруг стала похожа на электричку Москва – Тула в период СССР эпохи застоя и перестройки, когда жители городов и деревень извне Московской области приезжали в столицу на выходные, чтобы закупиться продуктами по полной, на сколько хватит денег и сил тащить сумки.

При этом, принимая такое решение о безвизовом въезде в Белоруссию по просьбам граждан Литвы и Латвии Александр Лукашенко высказался в том смысле, мол, пусть люди купят и покушают, как следует, у них и так сейчас жизнь тяжелая и трудная.

В общем, поперли прибалты из Белоруссии и молочку, и маслице, и мясо, а уж про бензин и солярку, которые у "Батьки" гораздо дешевле, и говорить нечего. Альтернативное снабжение Латвии самоналадилось буквально в челночно-промышленных масштабах.

И Рига не могла не реагировать на это явление. Сначала латышей пугали "всевидящим и всемогущим" КГБ Белоруссии, пытались убедить, что КГБ будет их вербовать и за дешевое масло и водку превращать их в шпионов. Не действовало. Затем власти Латвии стали распространять слухи, что продукты в Белоруссии некачественные, дизель хлорированный, сигареты ядовитые, но латыши только кушали, да нахваливали.

И тогда Риге пришлось принимать суровое решение. Все тот же латвийский сейм собрался в срочном порядке и принял радикальное решение. Теперь граждане Латвии смогут ввозить из Белоруссии продукты без уплаты таможенных пошлин не чаще, чем один раз в месяц. Но это еще не все ограничения. Там дальше такое…

Средний чек за разовый ввоз продуктов ограничен суммой в 300 евро. Есть и пределы покупок по позициям – за один раз можно ввезти в Латвию не больше 2 литров крепкого алкоголя и не больше 2 пачек сигарет или папирос. Есть ограничения и по сахару, и по маслу, и по другим продуктам. Что касается бензина, то можно заправить в Белоруссии полный бак, а вот пытаться провезти хоть каплю сверх того в канистре запрещено.

И это, конечно, правильное решение с позиций европейской идеологии, русофобства и защиты "демократических ценностей" от "тоталитарных режимов", но вот избирателям все-таки надо что-то кушать. Хотя бы иногда.

Впрочем, европейцы-демократы наверняка уверены, что это не их забота. А того же Лукашенко или, например, Путина.