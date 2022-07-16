Он нас всех притянет: Во Вселенной найден магнит небывалой силы

Самый сильный магнит расположен в Млечном пути на расстоянии 22 тысячи световых лет от Земли

Индукция магнитного поля, которую создает на своей поверхности пульсар Swift J0243.6+6124, составляет 1,6 миллиарда Тесла (1,6 на 10 в 13-й степени Гаусс). Источника сильнее пока не обнаружено. Может, сильнее и нет больше нигде во Вселенной. Прежние рекорды в 1 миллиард Тесла, принадлежащие пульсарам GRO J1008-57 и 1A 0535+262, побиты.

Представить такую мощь, а тем более получить в лаборатории на Земле, невозможно. Рекорд поля, созданного людьми, всего 1200 Тесла. Какие-то 16 Тесла заставляют левитировать лягушек в магнитном поле – такие эксперименты в самом начале XXI века проводил будущий Нобелевский лауреат из России Андрей Гейм. Индукция, которую создают сверхпроводящие магниты в Большом Адронном Коллайдере, не превышает 10 Тесла. А магнитные томографы работают с полями в 2-3 Тесла.

Рассказывают, будто бы источник магнитного поля, столь мощный, как у пульсара Swift J0243.6+6124, да и у предыдущих рекордсменов, помещенный, допустим, где-нибудь в России, выдрал бы из досок и притянул к себе все гвозди, забитые в США. Но пока американцы со всеми своими гвоздями могут быть спокойны - Swift J0243.6+6124 слишком далеко, чтобы оказывать силовое влияние. Расположен в 22 тысячах световых лет от нас.

На пульсар указали ученые из Китайской академии наук, Университета Сунь Ятсена в Китае и примкнувшие к ним исследователи из Университета Тюбингена в Германии, среди которых затесался наш соотечественник Виктор Дорошенко, представляющий Институт комических исследований российской Академии наук. Нашли рекордсмена с помощью космического аппарата Insight-HXMT, запущенного китайцами в 2017 году. О чем сообщили в журнале The Astrophysical Journal Letters. На него ссылается портал ScienceAlert.

Пульсар Swift J0243.6+6124 – нейтронная звезда. Она, быстро вращается со скоростью в сотни оборотов в секунду. Испускает самое мощное в нашей галактике рентгеновское излучение периодическими импульсами. Образуется в результате взрыва массивной – больше Солнца - звезды, израсходовавшей свое термоядерное топливо.

Нейтронные звезды обладают самыми сильными магнитными полями во Вселенной. Не дай бог, если какая-нибудь сблизится с Солнечной системой. А такое не исключено. Хотя и не скоро. Две тысячи лет назад взрыв сверхновой направил в нашу сторону пульсар G292.0+1.8, располагавшийся на отдалении в 20 тысяч световых лет. Сейчас этот тоже неслабый магнит приближается со скоростью 2, 62 миллиона километров в час. Подробнее об угрозе в нашем материале.

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