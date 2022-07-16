Муза Великого Поэта принимала в Переделкине поклонников его творчества

Верных друзей и поклонников Евгения Евтушенко встречала его вдова и муза Мария. Фото: Александр ГАМОВ

Если бы поэт дожил до сегодняшнего дня, то 18 июля, в свой день рождения наверняка собрал бы за столом на даче в писательском поселке Переделкино близких друзей, чтобы отпраздновать девяностолетие.

Фото: Любовь МОИСЕЕВА

Но великий творец и гражданин ушел в мир иной немного раньше. А вот поэзия его жива, осязаема и ощущаема сердцем.

Фото: Любовь МОИСЕЕВА

Поэзия и торжествовала в Музее-Галерее, что расположилась на участке, рядом с жилым домом, в субботу, 16 июля.

Верных друзей и поклонников поэта в этот раз встречала его вдова и муза Мария.

Фото: Александр ГАМОВ

А душевную композицию из стихов и песен на слова великого поэта представила профессор Московского государственного института культуры Людмила Жумаева с солистами столичной Геликон-оперы Александром Покидченко, Данилой Чернецовым, заслуженной артисткой России Ларисой Костюк, Инной Звеняцкой, Дмитрием Хромовым.

Фото: Александр ГАМОВ

«Сережка ольховая» композитора Евгения Крылатова, «А снег идет» Андрея Эшпая, «Не спеши» Арно Бабаджаняна – кто из нас хоть раз не напевал эти слова и эти мелодии? А зажигательное «Чертово колесо» Бабаджаняна слушатели неизменно подхватывают в любом зале.

Фото: Любовь МОИСЕЕВА

Последние годы Евгений Евтушенко, настоящий гражданин мира, жил в основном в США. Но день рождения поэта можно отметить только в России, на Родине, и непременно в Переделкине. Ведь именно в этих стенах рождались самые знаменитые, проникновенные, самые глубокие поэтические строки.

Фото: Любовь МОИСЕЕВА

Здесь претворялись в жизнь грандиозные замыслы – например, потрясающая по масштабу антология русской поэзии ХХ века – огромный материал для которой, собранный, «перелопаченный», систематизированный Евгением Евтушенко, до сих пор внушительными стопами хранится в его рабочем кабинете на переделкинской даче.

Книги, бумаги, виниловые пластинки и современные диски – поэт любил слушать музыку, когда работал – в кабинете все сохранилось, как при его жизни.

Фото: Александр ГАМОВ

В Музее-Галерее представлена великолепная коллекция картин, самых неожиданных жанров и стилей, написанных художниками разных национальностей – ведь Евтушенко объехал почти весь мир.

В этих картинах, как и в стихах, непостижимый внутренний мир поэта: пылающий, страдающий, торжествующий, умиротворенный, беспокойный, противоречивый и гармоничный.

Иногда кажется, что Евгений Александрович просто вышел на минутку. Еще мгновение – и он появится на пороге. Пройдет, прихрамывая, по залу, мелькнет яркой рубашкой, и прозвучит сильным молодым голосом:

Кто были мы,

Шестидесятники?

На гребне вала пенного

В двадцатом веке

Как десантники

Из двадцать первого.