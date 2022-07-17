Последние новости о ситуации вокруг Украины на 17 июля 2022 года: Зеленский ведет Байдена к импичменту, в Донецк проложили новый водовод, а украинцы останутся без зерна

Зеленский может довести Байдена до импичмента. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ДОНЕЦК ПОШЛА ВОДА

После того, как ВСУ при отступлении разрушили систему подачи воды в Донецк, она стала одним из самых больших дефицитов не только в самом областном центре, но и в пригородах: Макеевке, Горловке и т.д. И вот буквально на днях был запущен новый водовод мощностью до 70 тыс. кубометров воды в сутки, построенный от Ханженковского водохранилища до канала "Северский Донец – Донбасс" Об этом в своем Телеграм-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

- В кратчайшие сроки — за 45 дней — проложили 90 км труб. Запуск водовода позволит обеспечивать города и районы республики водой в прежнем режиме до полного освобождения нашей территории. Если бы не предпринимаемые меры, жители Донецка, Макеевки, Горловки уже остались бы без воды даже в режиме ограниченной подачи, - сообщил Пушилин и подчеркнул, что "полноценное восстановление водоснабжения и бесперебойная подача воды возможны только после полного освобождения территории ДНР в ее конституционных границах".

ЗЕРНО ИЗ УКРАИНЫ ВСЕ-ТАКИ ВЫВЕЗУТ

Издание The Wall Street Journal сообщило, что должностные лица России, Украины, Турции и ООН согласовали ключевые аспекты плана возобновления экспорта украинского зерна через Черное море. В Стамбуле, где создадут координационный центр, представители сторон будут контролировать исходящие поставки зерна из трех портов Украины на Черном море. Турецкие ВМС станут проводить проверки судов, прибывающих в украинские порты, чтобы "развеять опасения России, что суда могут быть использованы для перевозки западного оружия". А Украина обязалась показать проходы в установленных Киевом минных полях на море и обезвреживать плавающие мины, сорванные с якорей. В течение наступающей недели должны быть окончательно согласованы малейшие нюансы предстоящей работы.

Вопрос о том, останется ли хоть сколько-нибудь зерна для питания самим украинцам для прокорма грядущей зимой, остался за скобками.

У БЮДЖЕТНИКОВ УКРАИНЫ НАЧАЛИСЬ ФИНАНСОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ

На Украине начались задержки с выплатой зарплаты бюджетникам и стипендий студентам. Ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Владимир Бугров сообщил, что сейчас студенты получат лишь 29% июльской стипендии. Остальные деньги он пообещал выплатить "после получения соответствующего бюджетного финансирования со стороны государства". Сократили зарплаты медикам и сотрудникам "Укрзализныци".

Во многих бюджетных организациях уже сняли надбавки, а с персоналом ведутся беседы о сокращении штатов.

- Причина лежит на поверхности. Минфину все сложнее привлекать средства под военные облигации. Помощь международных партнеров идет в меньших объемах, чем нам нужно. если говорить прямо - платят, чтобы разве что с голоду не умерли. Поэтому зима будет тяжелой, - обрисовал ситуацию глава Экономического дискуссионного клуба Украины Олег Пендзин.

Вариант заработать самим на Украине отвергают, как совершенно фантастический по сравнению с более реальной возможностью получить помощь от инопланетян.

МВФ НАДЕЕТСЯ НА УКРАИНУ

Представитель одного из крупнейших мировых кредиторов Украины - Международного Валютного фонда - Джерри Райс сообщил, что МВФ ожидает, что Украина продолжит исправно платить по долгам.

- Украина аккуратно обслуживает свой долг. И мы ожидаем, что это будет продолжаться, – объявил Райс на специально созванном брифинге. В ответ на вопрос о том, рекомендовал ли фонд Киеву просить замораживание платежей, списание части долга или его реструктуризацию, Райс сказал, что никакой другой информацией, кроме заявленной выше, не располагает.

МОШЕННИКИ НА УКРАНИЕ РАСПОЯСАЛИСЬ ОКОНЧАТЕЛЬНО

После многочисленных случаев разоблачений и поимки мошенников на Украине, вряди ли можно было ожидать чего-то еще более масштабного. Но Украина смогла доказать, что для нее нет пределов. СБУ предъявила "пидозру" (нечто вроде нашего обвинения) в попытке "освоить" более 650 миллионов гривен из госбюджета Украины практически всему высшему руководству Госпродпотребслужбы. По версии следствия, руководство ведомства в лице и.о. председателя Госпродпотребслужбы, заместителя председателя, директора финансового департамента, руководителя сектора государственных закупок и и.о. директора одного из государственных предприятий организовали преступную группу с целью создания подконтрольного им предприятия для участия и гарантированной победы в тендерных закупках.

В ОДЕССЕ ОБЕЗВРЕДИЛИ "ЛЮБИТЕЛЕЙ" РУССКОГО ТВ

Как сообщил глава Одесской Областной Военной Администрации Максим Марченко, Управление киберполиции Одесской области обезвредило группу, которая настраивала жителям региона российские каналы в обход существующих в стране запретов на просмотры российского ТВ. Как с нескрываемой горечью признался Марченко, этой нелегальной услугой в области воспользовалась «не одна тысяча людей». И пообещал, что соответствующие службы и ведомства начали заниматься поиском клиентов, которые воспользовались предложенным им сервисом.

ПРЕМЬЕР ИТАЛИИ ВСЕ ЖЕ УХОДИТ?

Премьер-министр Италии, подавший на ушедшей неделе в отставку, которую не принял президент республики, все же "полон решимости" оставить свой пост на следующей неделе. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои информированные источники. Причина этого – раскол в правящей коалиции Италии. Одна из фракций этой коалиции, партия "Движение пяти звезд", даже воздержалась при голосовании о доверии действующему правительству.

И это плохие новости для Украины. Как уже заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо, отставка действующего главы правительства не только спровоцирует парламентско-правительственный кризис, но и может негативно отразиться на поставках вооружений и помощи Украине. Ну а что прикажете делать премьеру Италии, отвечать что ли за то, что Италия зимой будет сидеть без газа и электричества, а бензин для автомобиля смогут позволить себе только богачи и украинские беженцы? Увольте от таких радостей.

Ну, тут как в поговорке, что "русскому здорово, то немцу смерть". В том смысле, что для кого это негатив, а для кого – весьма хорошие новости.

ВТОРОЙ ПРЕЗИДЕНТ США МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ИМПИЧМЕНТ ИЗ-ЗА УКРАИНЫ

Тем временем Украина может оказать существенное влияние на политику США. Если республиканцы одержат победу на выборах в Конгресс осенью этого года и в Сенат в следующем году, то Байден может не досидеть до конца своего президентского срока вне зависимости от своего физического состояния. Республиканцы, которым симпатизирует все больше избирателей США уже объявили, что начнут серию расследований деятельности Джозефа Байдена и членов его команды и даже не исключают начало процедуры импичмента. Основные претензии к Байдену сводятся к высочайшей инфляции и росту цен в США на критически важные товары, а также то, что он перестал заниматься самой Америкой, сосредоточив все усилия на помощи Украине.

Напомним, что предыдущего президента США Дональда Трампа также пытались подвергнуть импичменту из-за скандалов, связанных с Украиной. И в тот раз, и в этот, если такая инициатива начнет реализовываться, она вряд ли будет иметь успех: для начала импичмента необходимо получить простое большинство в Палате представителей Конгресса, но для отстранения президента от власти нужны две трети голосов сенаторов. А это вряд ли осуществимо.

Но вот в чем вряд ли стоит сомневаться, так это в том, что Зеленскому от реванша республиканцев ничего хорошего не обломится. Его команда уже успела испортить отношения с Республиканской партией целым рядом скандалов.