Военная спецоперация на Украине 17 июля 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Минобороны РФ/ТАСС

С 24 февраля российские военные проводят на Украине специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 17 июля 2022 года.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу дал указания по наращиванию действий Вооруженных сил России на всех направлениях, указав на то, что это необходимо для исключения нанесения Украиной массированных ударов по гражданской инфраструктуре, а также мирным жителям Донбасса и других регионов.

Министерство обороны РФ заявило, что Воздушно-космические силы (ВКС) Российской Федерации нанесли удар по пункту временной дислокации украинских военных в Николаеве. Как заявили в российском военном ведомстве в результате удара было уничтожено до 200 военных и иностранных наемников.

Министерство обороны РФ заявило, что Вооруженные силы Российской Федерации фактически уничтожили 115-ю бригаду Украины, которая действовала на северском направлении. Как уточнили в министерстве, "только за последние двое суток потери личного состава в данном соединении составили более 600 человек".

ТРАНСЛЯЦИЯ

18:09 Власти Запорожья сообщили, что Запад пригрозил прекратить военную поддержку Украины при сдаче Славянска

16:09 На Украине задержали действующего сотрудника СБУ по подозрению в госизмене

15:37 ЛНР освобождена, но в других частях Украины СВО продолжается, угрозы для РФ будут сняты, в том числе путем демилитаризации Украины — Медведев.

15:30 Медведев о сроках спецоперации: такие действия не носят моментального характера, есть определенные планы, каким образом разворачиваются такие операции.

15:28 Медведев об угрозах Украины нападения на Крым: если что-то подобное произойдет, для них всех наступит судный день.

14:24 Предприятия, расположенные на освобожденной территории Запорожской области, принимают участие в импортозамещении, помогая России преодолеть санкционное давление, заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

13:16 Высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования в одном из корпусов промышленного предприятия города Одесса уничтожен склад хранения противокорабельных ракет «Harpoon», переданных Украине странами НАТО — Минобороны России.

13:05 Украинские войска массированно обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив 60 ракет из "Града", сообщило представительство ДНР в СЦКК

12:32 Силы ДНР и ЛНР освободили 253 населенных пункта, включая Новую Каменку и Стряповку

12:18 Самодельное взрывное устройство нашли на остановке в Энергодаре Запорожской области

11:15 Военные комендатуры начали работу в Харьковской области. В связи с этим название администрации преобразовано в военно-гражданскую, объявил ее глава Виталий Ганчев.

10:49 Самодельное взрывное устройство обнаружили утром в центре Энергодара у остановки, с которой уезжают на смену сотрудники Запорожской АЭС, рассказал РИА Новости представитель администрации города.

8:11 Власти Запорожской области призвали Зеленского вывести войска из региона.