Герои спецоперации «Z»: ефрейтор Гугало зашел танковой роте во фланг

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку.

«Истинное правило военного искусства – прямо напасть на противника с самой чувствительной для него стороны, а не сходиться, робко пробираясь окольными дорогами, через что самая атака делается многосложною, тогда как дело может быть решено только прямым, смелым наступлением», - говорил воинам генералиссимус Александр Суворов. А еще русский полководец учил: «Не таскайте за собой больших обозов, главное – быстрота и натиск, ваш хлеб в обозе и ранцах врагов».

ДОБИЛСЯ ПРЕВОСХОДСТВА НАД НАЦИОНАЛИСТАМИ

Подполковник Сергей Салманский

Подполковник Сергей Салманский Фото: Минобороны РФ

«Батальон подполковника Сергея Салманского в составе батальонно-тактической группы выполнял задачу по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских националистов. На подступах к населенному пункту, оценив силы противника, Сергей организовал одновременное нанесение ударов по оборонительным рубежам боевиков с фронта и флангов в зоне ответственности батальона. В ходе ожесточенного боестолкновения силами батальона Сергея Салманского в оборонительных порядках боевиков образовалась брешь. Продолжая силами минометных расчетов своего подразделения уничтожать оборонительные порядки радикалов, Сергей обеспечил стремительное продвижение основных сил БТГр вглубь обороны украинских радикалов. Благодаря самоотверженности и умелым действиям комбата, его подразделение добилось превосходства над националистами. В ходе боя за населенный пункт было уничтожено до 15 единиц вражеской бронетехники и около 150 националистов. Оставшаяся часть боевиков была вынуждена оставить занимаемые позиции и отступить. Смелые и решительные действия подполковника Салманского обеспечили превосходство российских военнослужащих в бою с превосходящими числом националистами, что привело к освобождению населенного пункта».

ОТБИЛ ТРИ АТАКИ И УДЕРЖАЛ ПЕРЕПРАВУ

Старший лейтенант Михаил Иванников

Старший лейтенант Михаил Иванников Фото: Минобороны РФ

«Подразделению, под командованием старшего лейтенанта Иванникова была поставлена задача по удержанию под контролем понтонной переправы. В ходе выполнения задачи Михаил организовал эшелонированную оборону объекта. Осознавая значимость переправы для оперативной переброски наступающих российских подразделений националисты неоднократно предпринимали попытку овладеть переправой. В ходе боев, несмотря на огневое воздействие националистов, старший лейтенант Михаил Иванников умело руководил подчиненными, передавал точные координаты нахождения противника артиллерийским подразделениям и авиации, при этом сам, находясь на передовом рубеже атаки, с упорством, бесстрашием и мужеством вел бой с националистами. Грамотное командование офицера позволило отразить 3 попытки украинских боевиков завоевать объект. Результатами мужественных и слаженных действий вверенного старшему лейтенанту Иванникову подразделения стало уничтожение 2 танков, 3 БМП противника и до 20 националистов. Мужественные и самоотверженные действия Михаила, а также профессионализм и героизм его подчиненных обеспечили контроль российских ВС над переправой».

РАЗБИЛ ТАНКОВУЮ РОТУ ПРОТИВНИКА

Ефрейтор Сергей Гугало.

Ефрейтор Сергей Гугало. Фото: Минобороны РФ

«Батальонно-тактическая группа российских военнослужащих вела ожесточенный бой с превосходящими числом националистами на подступах к одному из населенных пунктов. Танковая рота украинских боевиков, при поддержке пехоты, заняв выгодный рубеж, удерживала оборону населенного пункта. Экипаж танка, где наводчиком-оператором Сергей Гугало зашел во фланг танковой роте противника и внезапно атаковал ее. Застигнутый врасплох противник, предпринял попытку перестроить боевой порядок для отражения атаки. Ефрейтор Сергей Гугало, быстро сориентировавшись в сложившейся обстановке, нанес 3 упреждающих удара по противнику из вооружения танка, уничтожив вражеский танк, 1 БМП и часть пехоты врага, чем способствовал успешному наступлению российских военнослужащих. Несмотря на плотный ответный огонь со стороны националистов, Сергей точным огнем уничтожил еще один БМП противника и подготовленные позиции пехоты. Также, в ходе боя, Сергей Гугало уничтожил не менее 20 боевиков. В результате проявленного мужества и профессионализма ефрейтора Сергея Гугало удалось выполнить поставленную задачу и освободить населенный пункт».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Музыканты московского командного училища сыграли у стен Кремля субботнюю концертную программу. Коллектив под управлением военного дирижера майора Ивана Краснецкого включил в нее увертюру к кинофильму "Дети капитана Гранта", попурри на темы песен Фрэнка Синатры, попурри песен военных лет "Друзья-однополчане". Также оркестр исполнил песни группы АВВА, популярные иностранные композиции 1970-х годов, темы классического рок-н-ролла и песню группы Deep Purple Smokе on the water.

Если западные композиции особой радости у зрителей не вызывали, то попурри на темы советских мультфильмов слушатели приветствовали особенно тепло и радушно. Завершили свое выступление оркестранты музыкой из кинофильма "Возвращение Будулая".

СПРАВКА "КП"

Московское высшее общевойсковое командное училище было основано в 1917 году и является одним из старейших военных учебных заведений России. Оркестранты также обеспечивают музыкальное сопровождение разводов караулов, воинских ритуалов и открытий памятников. Коллектив участвует в военных парадах в День Победы на Красной площади.

Программа "Военные оркестры в парках" организована дирекцией Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня " при поддержке Министерства обороны РФ . В этом году фестиваль пройдет с 26 августа по 4 сентября на Красной площади в Москве.