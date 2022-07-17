Демократия по-королевски: Елизавета II в личных целях добилась изменения более 150 британских законов

Привлечь к гражданской либо уголовной ответственности королеву нельзя, а вот Елизавету Виндзор – можно Фото: REUTERS

Британские СМИ выяснили, что королева Елизавета II за 70 лет своего правления добилась внесения изменений примерно в 160 законов страны, чтобы обеспечить себе исключительные права.

Согласно положению, монарх в Британии имеет два статуса: с одной стороны, это королева Елизавета II, являющаяся публичным лицом и главой государства, с другой же – она частное лицо Елизавета Виндзор, на которую распространяется действие всех законов королевства.

Например, привлечь к гражданской либо уголовной ответственности королеву нельзя, а вот Елизавету Виндзор – можно.

Оказалось, что за годы своего правления, королева добилась для себя как для частного лица множества исключений, утверждают в The Guardian.

Исключения касаются самых различных сфер жизни – от прав наемных сотрудников до защиты животных, но прежде всего они затрагивают имущественные отношения.

Так, целый ряд законов Британии оговаривает, что полиция не имеет права зайти в Балморальский или Сандрингемский дворцы, являющиеся собственностью Елизаветы Виндзор без разрешения королевы. Даже если дело касается расследования преступлений. Подобного иммунитета в Британии нет ни у одного землевладельца.

То же самое касается и водоемов по разведению лосося, расположенных в Балморале – чтобы расследовать возможные нарушения на территории, принадлежащей Елизавете Виндзор, полиции придется получить разрешение у Елизаветы II.

По словам The Guardian, в Букингемском дворце результаты журналистского расследования прокомментировать отказались.