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В мире17 июля 2022 5:31

Ни нефти, ни Израиля: Глава МИД Саудовской Аравии подвел итог визита Байдена

Никаких прорывных договоренностей достигнуто не было
Юрий МАЙБОРОДА
Oптимистичные заявления Байдена, сделанные им накануне поездки по Ближнему Востоку, остались лишь словами

Oптимистичные заявления Байдена, сделанные им накануне поездки по Ближнему Востоку, остались лишь словами

Фото: REUTERS

Глава Министерства иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан аль-Сауд разочаровал всех, кто с нетерпением ожидал результатов ближневосточного турне Байдена – никакого наращивания добычи нефти в ближайшее время не будет.

По словам министра, на саммите в Джидде, где помимо Саудовской Аравии принимали участие представители Египта, Ирака, Иордании, а также американский президент Джо Байден, вопрос добычи нефти отдельно не поднимался, а королевство намерено четко следовать договоренностям, достигнутым в ходе встречи ОПЕК+.

– Мы твердо верим в многосторонние действия и поддерживаем тенденцию разрешать разногласия через существующие международные организации. Система ОПЕК+ действует, и она работает над тем, чтобы удовлетворять потребности рынка. Королевство сделает все необходимое для достижения баланса на рынке нефти, – заявил бин Фархан в ходе пресс-конференции.

Кроме того, он рассказал, что разговоры о сотрудничестве арабских стран и Израиля, которым Байден в анонсах своего турне уделял немало внимания, на саммите тоже не велись.

– Никаких дискуссий об оборонном сотрудничестве между странами Совета по сотрудничеству Персидского залива и Израилем не ведется, – сообщил министр.

Таким образом, оптимистичные заявления Байдена, сделанные им накануне поездки по Ближнему Востоку, остались лишь словами – ни одной из очерченных им целей он пока так и не решил и никакого прорыва в отношениях стран не достиг.

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