Ни нефти, ни Израиля: Глава МИД Саудовской Аравии подвел итог визита Байдена

Oптимистичные заявления Байдена, сделанные им накануне поездки по Ближнему Востоку, остались лишь словами Фото: REUTERS

Глава Министерства иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан аль-Сауд разочаровал всех, кто с нетерпением ожидал результатов ближневосточного турне Байдена – никакого наращивания добычи нефти в ближайшее время не будет.

По словам министра, на саммите в Джидде, где помимо Саудовской Аравии принимали участие представители Египта, Ирака, Иордании, а также американский президент Джо Байден, вопрос добычи нефти отдельно не поднимался, а королевство намерено четко следовать договоренностям, достигнутым в ходе встречи ОПЕК+.

– Мы твердо верим в многосторонние действия и поддерживаем тенденцию разрешать разногласия через существующие международные организации. Система ОПЕК+ действует, и она работает над тем, чтобы удовлетворять потребности рынка. Королевство сделает все необходимое для достижения баланса на рынке нефти, – заявил бин Фархан в ходе пресс-конференции.

Кроме того, он рассказал, что разговоры о сотрудничестве арабских стран и Израиля, которым Байден в анонсах своего турне уделял немало внимания, на саммите тоже не велись.

– Никаких дискуссий об оборонном сотрудничестве между странами Совета по сотрудничеству Персидского залива и Израилем не ведется, – сообщил министр.

Таким образом, оптимистичные заявления Байдена, сделанные им накануне поездки по Ближнему Востоку, остались лишь словами – ни одной из очерченных им целей он пока так и не решил и никакого прорыва в отношениях стран не достиг.