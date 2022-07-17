Американский тиктокер решил вырастить миллионы лягушек

Ученые предупреждают – подобные «исследования» – не шутки и могут плачевно закончиться и для лягушек и для окружающей среды вообще Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В погоне за подписчиками пользователь TikTok из США решился на оригинальный эксперимент: он собрал из высыхающих окрестных прудов лягушачью икру и перенес ее на задний двор своего дома. Вскоре по его участку прыгали сотни тысяч лягушек.

По заявлению самого тиктокера, его целью является создание 10-миллионной лягушачьей армии, которую он намерен выпустить в окружающую среду.

Началось все с того, что молодой человек нашел «какие-то яйца» в мелком водоеме по соседству и принес их к себе во двор, чтобы посмотреть, что из этого выйдет. После того как в его бассейне появились головастики, он понял, что имеет дело с лягушачьей икрой.

Тогда тиктокер собрал огромное количество икры (по его словам, около 1,4 миллиона штук) и начал разводить лягушек, которые, вырастая, перебирались на соседние участки и вызывали страшное недовольство окрестных жителей.

Началось все с того, что молодой человек нашел «какие-то яйца»

Своей главной цели экспериментатор достиг – его видео стали в TikTok очень популярными – на данный момент у «лягушатника» более 2 миллионов подписчиков.

В то же время ученые предупреждают – подобные «исследования» – не шутки и могут плачевно закончиться и для лягушек и для окружающей среды вообще.

– Вместо того, чтобы помогать, эти пользователи на самом деле причиняют вред животным, которых они выпускают, и всем животным в среде, в которую они их выпускают – это создает благоприятную условия для болезней и развития инвазионных видов, – заявила биолог Тьерра Карри.