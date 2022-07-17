Минобороны показало работу врачей полевого госпиталя в Донбассе

К тем гражданам, которые не могут сами дойти до медпунктов, военные медики идут сами

Российские военные врачи в ходе проведения специальной военной операции проводят гуманитарную миссию по спасению мирных жителей освобожденных населенных пунктов Харьковской области, пострадавших в результате обстрелов ВСУ, а также оставшихся без медицинского обеспечения.

«Операционные мобильных госпиталей работают в круглосуточном режиме. Оборудование госпиталей позволяет проводить углубленный медицинский осмотр сердца, органов дыхания и органов желудочно-кишечного тракта. Для проведения всех видов лечения госпитали укомплектованы высокотехнологичным оборудованием для проведения различной диагностики: рентгенографии, компьютерной томографии, ультразвуковых и лабораторных исследований и др. В случае необходимости, военнослужащие ВС РФ доставляют тяжелобольных местных жителей в Россию для проведения сложных операций», - комментируют в Минобороны России.

Также военные медикам приходится проводить и плановые операции, которые в условиях отсутствия работающих больниц и невозможности транспортировки в районные центры стали единственным вариантом для сохранения жизни и здоровья.

Врачи проводят круглосуточные приемы граждан, как с болями бытового характера, так и с травмами, полученными в результате ракетных и минометных ударов ВСУ.

К тем гражданам, которые не могут сами дойти до медпунктов, военные медики идут сами.

Довольно много пожилых людей обращаются за помощью со старыми травмами для перевязки, с болями сердца, головы, сосудов. Никому в помощи российские медики не отказывают. Во время приемов жители получают необходимые лекарства.

Пусть вас Бог хранит, - благодарят жители Харьковской области российских военных медиков за оказываемую медицинскую помощь.