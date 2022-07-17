В Донецке от обстрелов украинских националистов ранено 18 мирных жителей города

Артобстрелы привели к гибели 4 человек, а также к масштабным разрушениям жилых домов и объектов инфраструктуры Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Следователи СК России в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов), зафиксировали последствия обстрелов Куйбышевского района города Донецка украинскими силовиками.

«По данным следствия, должностные лица из числа командного состава 56-ой отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины, вопреки требованиям Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12.08.1949 и Дополнительного протокола к ней, запрещающим применять оружие, если это может явиться причиной чрезмерных потерь жизни или ранений среди гражданских лиц, отдали подчиненным военнослужащим приказ об обстреле Куйбышевского района Донецка Донецкой Народной Республики из ракетного и артиллерийского вооружения. В результате указанных противоправных действий 18 жителей города, не принимавших участия в вооруженном конфликте и боевых действиях, получили осколочные ранения различной степени тяжести», - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Она подчеркнула, что СК России продолжает устанавливать обстоятельства этого и других аналогичных преступлений, а также представителей украинских вооруженных формирований, причастных к их совершению.

Так, следствием возбуждено уголовное дело «жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов» в отношении командира 17-го отдельного мотопехотного батальона в составе 57-ой отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины лейтенант Константина Цымбала, который с 26 февраля по 30 апреля 2022 года отдавал неоднократные приказы обстреливать гражданские объекты населенного пункта Светличное.

Артобстрелы привели к гибели 4 человек, а также к масштабным разрушениям жилых домов и объектов инфраструктуры.

«Цымбал знал, что в населенном пункте нет воинских подразделений ЛНР и Российской Федерации, а также о том, что здесь проживает не менее 200 мирных жителей, не имеющих возможности покинуть эту территорию», - отметила Петренко.