Минобороны: военнослужащие ВСУ сдаются ротами

B одном из корпусов промышленного предприятия города Одесса уничтожен склад хранения противокорабельных ракет «Harpoon» Фото: REUTERS

«В результате высокоточных ударов ВКС России по пункту временной дислокации 92-й механизированной бригады в Чугуеве Харьковской области уничтожено до 200 человек личного состава 2-го и 3-го батальонов соединения, а также более десяти единиц бронетанковой техники», - сообщил на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант отметил, что на фоне значительных потерь в рядах ВСУ нарастают случаи дезертирства: «Так, стрелковая рота 58-го батальона 104-й отдельной бригады территориальной обороны, находившаяся в оперативном подчинении командира 108-го батальона 10-й горно-штурмовой бригады, в районе населенного пункта Верхнекаменское Донецкой Народной Республики в полном составе покинула свои позиции, убыв в неизвестном направлении».

Тем временем, Вооруженные Силы России продолжают наносить методичные удары по военным объектам на территории Украины.

«Высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования в одном из корпусов промышленного предприятия города Одесса уничтожен склад хранения противокорабельных ракет «Harpoon», переданных Украине странами НАТО. А в районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики высокоточным оружием наземного базирования уничтожены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина реактивной системы залпового огня «HIMARS», производства США», - отметил Игорь Конашенков.

Отметим, что потеря ВСУ очередных «Хаймерсов» подтверждает, что это вооружение НАТО уже морально устарело. Украине, при наличии обученных специалистов (а их мало) оно бы в отсутствии беспилотников (их сбивают, как только они поднимаются в небо) давало возможность быстрого получения целеуказаний от орбитальной группировки НАТО и разведывательных самолетов ВВС США, что дежурят в Черном море. Но учатся военному делу украинские артиллеристы плохо. В результате их артудары приводят все чаще к жертвам среди мирного населения, как это было в Алчевске и Стаханове.

За то наши артиллеристы и ракетчики, по данным Минобороны бьют без промаха: «в результате удара по пункту дислокации 97-го батальона 60-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новоданиловка Запорожской области уничтожено до 65 националистов и свыше десяти единиц специальной автомобильной техники».

Кроме того, по данным военного ведомства высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены: «четыре пункта управления, в том числе батальона 59-й мотопехотной бригады в районе Зеленый Гай Николаевской области и 242-го батальона 241-й бригады территориальной обороны в районе Дергачи Харьковской области, шесть складов боеприпасов в районах населенных пунктов Бондарное и Васюковка Донецкой Народной Республики, Малиновка Запорожской области, Червоное Сумской области, а также военная техника ВСУ и живая сила в 19-ти районах, включая иностранных наемников в четырех пунктах временной дислокации в районах Константиновки Харьковской области и Дзержинска Донецкой Народной Республики».

Особое внимание российские военнослужащие уделяли тем подразделениям, что обстреливали в минувшие сутки гражданские объекты и мирных жителей Донбасса.

Так, в рамках контрбатарейной борьбы уничтожен взвод реактивных систем залпового огня, девять артиллерийских взводов гаубиц «Гиацинт-Б» и орудий Д-30 в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Серебрянке, Бондарное, Дроновка и Звоновка Донецкой Народной Республики, а также подразделения артиллерии на огневых позициях в 107-ми районах.

«Всего оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены: 21 пункт управления, живая сила и военная техника ВСУ в 189-ти районах. Истребительной авиацией ВКС России сбит в воздухе украинский вертолет Ми-17 в районе Славянска Донецкой Народной Республики», - сообщил Конашенков.

Представитель Минобороны России также рассказал, что российскими средствами противовоздушной обороны уничтожен самолет Су-25 ВВС Украины, беспилотник, баллистическая ракета «Точка-У», восемь снарядов реактивных систем залпового огня «Ураган» и «HIMARS».

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

257 - самолетов.

140 - вертолетов.

1558 - беспилотных летательных аппаратов.

355 - зенитных ракетных комплексов.

4084 - танка и других боевых бронированных машин.

747 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

3151 - орудие полевой артиллерии и миномет.

4379 - единиц специальной военной автомобильной техники.