Хорватия унизила президента Сербии

Президент Александр Вучич намеревался посетить в Хорватии мемориал на месте бывшего концлагеря Ясеновац Фото: REUTERS

Между Сербией и Хорватией вспыхнул нешуточный конфликт. Пожалуй, самый серьезный с 1995 года, когда во время войны в Югославии хорваты в ходе операции «Буря» уничтожили республику Сербская Краина на своей территории. Сейчас до горячей фазы, по счастью, не дошло, но в противостояние оказалось вовлечены первые лица государств.

Президент Александр Вучич намеревался посетить в Хорватии мемориал на месте бывшего концлагеря Ясеновац. Он был создан в 1941 году немцами и хорватскими фашистами усташами - специально для сербов, а также цыган и евреев. В нем погибло до 700 тысяч человек, свыше полумиллиона из которых были сербскими узниками. Среди замученных были и родственники нынешнего лидера Сербии.

Порядок пересечения границы между двумя государствами достаточно упрощенный, нужно лишь иметь паспорт, но нет необходимости объяснять куда и зачем ты едешь. Вучич, хоть и занимает высший пост в Сербии, решил придать своей поездке частный характер и не стал официально уведомлять о ней хорватские власти. Но в Загребе таким неуважением, с их точки зрения, к национальному суверенитету возмутились. Хорватское издание Jutarnji процитировало слова неназванного источника в правительственных кругах: «Он (Вучич. - Ред.) не соблюдал никаких протоколов, хотел все сделать без процедур и правил дипломатических отношений. Он хотел пересечь хорватскую границу со своими телевизионщиками и делать здесь то, что хотел. Но премьер-министр Хорватии Пленкович и правительство четко сказали «нет».

В Белграде отреагировали бурно. «Это самый большой скандал между Сербией и Хорватией в новейшей истории», - заявила премьер-министр Сербии Ана Брнабич. - «Это то же самое, как если бы вы запретили президенту Израиля посетить Освенцим. Это антиевропейское и антицивилизационное решение, грубое нарушение свободы передвижения. Даже не анализирую, как много это говорит о неуважении к сербским жертвам».

Премьера поддержал сербский министр иностранных дел Никола Селакович: «Это не скандал, это ужасающее решение, неслыханное и невероятное после Второй мировой войны».

Круче всех выступил глава МВД Сербии Александр Вулин. «Президенту Александару Вучичу запрещено посетить Ясеновац, внуку жертвы Ясеноваца не разрешено поклониться памяти сотен тысяч убитых сербов, евреев и цыган. Сегодняшние фашисты - члены ЕС, не любят, чтобы им напоминали, сколько детей они убили».

Сербская сторона немедленно ввела ответные меры против соседей. По словам Вулина, отныне «все должностные лица хорватского государства, все владельцы официальных или дипломатических паспортов должны будут отдельно объявить и обосновать свой визит или проезд через Сербию и будут помещаться под режим особого контроля».

Видимо, Хорватия сейчас предпримет нечто похожее против сербов. В Европе и так сейчас все искрит, а многонациональные Балканы всегда оставались пороховой бочкой. Если там вдруг вспыхнет по новой, события на Украине покажутся цветочками.