Камилла Паркер-Боулз сама посоветовала принцу Чарльзу жениться на Диане

Супруга принца Чарльза Камилла Паркер-Боулз Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Когда и если принц Чарльз станет королем Великобритании, его супруга Камилла Паркер-Боулз станет королевой. Ну, точнее, королевой-консортом. У нее не будет никакой власти и политических полномочий. Но все равно - звучит красиво. И, надо думать, Камилле, герцогине Корнуолльской, будет приятно.

На ее месте могла оказаться народный кумир принцесса Диана. Если бы не погибла. И если бы до того не развелась с принцем Чарльзом. А развелась она главным образом из-за Камиллы. В дешевых романтических историях о Диане, выходящих из-под пера пишущих дам, миссис Паркер-Боулз порой предстает монстром-разлучницей. Но, конечно, не все в этой истории было так просто.

«В НАШЕМ БРАКЕ СОСТОЯЛИ ТРОЕ»

Ее отцом был офицер британской армии, после службы ушедший в бизнес. Матерью - домохозяйка, происходившая, впрочем, из знатного рода. Камилла Шэнд выросла в красивом доме XVIII века, получила превосходное образование - сперва в Англии, потом в Швейцарии, а потом во Франции (туда она отправилась уже почти взрослой, чтобы изучать местные язык и литературу). Дальше надо было где-то работать - и она работала секретаршей. (Ну, разумеется, это была не совсем обычная секретарша: обычные не живут в Белгравии, роскошном районе Лондона).

Юность Камиллы пришлась на 60-е - золотую эпоху «свингующего Лондона», она не отказывала себе в танцах и вечеринках. И кавалеров ей вполне хватало. Одним из них был молодой и симпатичный военный Эндрю Паркер Боулз. Роман то разгорался, то сходил на нет - в конце концов, как поговаривают, родители Эндрю практически заставили сына жениться на девушке. И, хоть в браке родилось двое детей, идеальным он не был: и у мужа, и у жены еще до торжественной церемонии возникли увлечения на стороне. Говорят, так забавно сложилось, что Эндрю и Камилла заинтересовались сестрой и братом, двумя великовозрастными детьми ее величества королевы Елизаветы II: Эндрю ухаживал за принцессой Анной, а у Камиллы началась романтическая связь с принцем Чарльзом.

Камилла Паркер-Боулз сама посоветовала принцу Чарльзу жениться на Диане Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Об их встрече слагают легенды. Одни говорят, что Чарльз с Камиллой познакомились на игре в поло (Чарльз играл, а Камилла была среди восхищенных зрительниц), другие - что в доме у общих знакомых. Так или иначе, роман был серьезным, основательным… и ничем не закончился.

Почему Чарльз тогда не сделал Камилле предложение? Одни говорят, что у нее была репутация не очень серьезной барышни. Другие - что принц в тот момент еще не созрел для женитьбы: ему было чуть за двадцать, а он принял твердое решение раньше тридцати под венец не идти. Ну, а третьи - что королева-мать (очень влиятельная фигура в королевской семье) мечтала женить внука на девушке из семейства Спенсер. Она просто очень дружила со своей бывшей фрейлиной, баронессой Рут Сильвией Роше. И у той как раз подрастали две внучки на выданье. Старшую звали Сарой, младшую - Дианой.

Похоже, бабушки и спланировали потихоньку брак, который был заключен между Дианой и Чарльзом 20 июля 1981 года. Прямую трансляцию смотрело 750 000 000 человек по всей планете. И практически никто из умиленных зрителей не догадывался, что принц вовсе не влюблен в свою юную невесту. А влюблен в замужнюю Камиллу Паркер-Боулз, причем вполне взаимно.

Чарльз и Камилла оформили отношения в 2005 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Она к тому моменту уже была не просто сердечной подругой, но и главной советчицей Чарльза. Говорят, она сама настаивала, чтобы он женился именно на Диане (коль скоро уж надо на ком-то жениться): эта девушка представлялась Камилле серенькой, не особо интересной, в общем, не способной составить ей конкуренцию. Другой вопрос, что Диана из-за всего этого очень тревожилась. И ее биограф Эндрю Мортон пишет, что «медовый месяц не развеял тревоги: сначала Диана увидела выпавшие из дневника Чарльза фотографии соперницы, а несколькими днями позже ей бросились в глаза новые запонки на манжетах его рубашки: их украшала хорошо знакомая монограмма. Чарльз признался, что это подарок от женщины, которую он любил когда-то…» Чем дальше, тем очевиднее становилось для Дианы, что ее волшебное замужество - чистый маскарад, предназначенный и для зевак из простонародья, и для «приличного» высшего общества. Что фактически у супруга есть другая, настоящая жена на стороне. При этом Диана с Камиллой были прекрасно знакомы, регулярно и подчеркнуто вежливо общались…

С другой стороны - ну что мог поделать Чарльз? Сердцу-то не прикажешь.

17 июля будущей английской королеве исполнилось 75 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Это безумие длилось годами. Давно и во всех смачных подробностях описаны страдания принцессы Дианы. И нервная анорексия, развившаяся не в последнюю очередь из-за этой мучительной ситуации. И странное падение с лестницы во время беременности (Диана потом призналась, что бросилась с нее специально, причем как бы ненароком так вышло, что результат - распростертую на полу невестку - тут же увидела Елизавета II). И роман с кавалеристом Джеймсом Хьюиттом, который принцесса завела с относительно чистым сердцем (как ни крути, моральное право изменять мужу у нее было)…

Но Камиллу Диана очень боялась. Только в 1989 году, после девяти лет (!) страданий, Диана решилась на серьезный разговор с госпожой Паркер-Боулз. Просто подошла к любовнице супруга и сказала: «Знай: я в курсе насчет всего, что у вас происходит с Чарльзом. Не обращайся со мной как с идиоткой». Камилла хладнокровно ответила Диане: «У тебя есть все, чего ты хотела. Все мужчины в мире в тебя влюблены, у тебя двое чудесных детей, чего тебе еще надо?»

«В нашем браке изначально состояли трое, я, Чарльз и Камилла. Немножко многолюдно» - с горечью говорила Диана в интервью еще несколько лет спустя. В 1996-м ее странный брак с принцем Чарльзом наконец официально закончился. А еще через год Диана погибла - но в этом уж Камилла точно не виновата (кстати, не виноваты и папарацци, которых обвиняли поначалу - следствие показало, что Анри Поль, шофер машины, разбившейся под парижским мостом Альма, был элементарно нетрезв).

Когда и если принц Чарльз станет королем Великобритании, его супруга Камилла Паркер-Боулз станет королевой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«НЕ ВИДАТЬ ЕМУ ТЕПЕРЬ ПРЕСТОЛА»

Камилла, как и Диана, развелась со своим мужем в середине 90-х. Казалось, что ей с Чарльзом теперь ничто не мешает заключить брак - но не будем забывать, что оба не были обычными людьми. Разведенному британскому принцу жениться на разведенной женщине просто так нельзя. Нужно, чтобы на это согласились семья и Великобритания в целом. А Камилла стала одной из самых нелюбимых женщин в стране (в то время как Диана после смерти в глазах простых граждан практически превратилась в богиню).

Понадобились еще годы реверансов. Камилла лишь изредка появлялась на публике с Чарльзом (и каждое такое появление собирало толпы фотографов). Только в 2000 году, на праздновании 60-летия бывшего короля Греции Константина I, Камилла появилась на публике рядом с Елизаветой II (журналисты смекнули, что королева таким образом официально одобрила роман своего сына). Но и после этого пять лет Чарльз не делал Камилле предложения - говорят, опасался бурной общественной реакции. Она и последовала в 2005 году, когда 57-летний принц и его 58-летняя девушка все-таки объявили о помолвке. Многие британцы воспринимают членов королевской семьи если не как родственников, то как соседей, рядом с которыми прошла вся жизнь, и реагируют на их поступки крайне эмоционально. Так что в адрес жениха и невесты поступило немало проклятий; иные говорили, что теперь, после женитьбы «на шлюхе», Чарльзу не видать престола!

Но время лечит даже такие страшные раны (тем более, не все граждане Соединенного Королевства настолько нервные). К Камилле привыкли.

Если вернуться к разговору о ее будущем титуле, то поначалу его определили как «принцесса-консорт» (что звучит не так круто). Но постепенно применительно к Камилле начало звучать слово «королева». Точку в этих дискуссиях поставила лично Елизавета II. В 2022 году в Британии широко отмечалось 70-летие ее пребывания на троне, так называемый «платиновый юбилей». И в обращении к нации она изрекла: «Когда, с течением времени, мой сын Чарльз станет королем, я знаю, что вы окажете ему и его жене Камилле ту же поддержку, какую оказываете мне; и моя искренняя воля на то, чтобы, когда придет время, Камилла была известна как королева-консорт».

Иными словами, все - и бурная юность, и разводы, и скандалы, и страдания Дианы - забыто, любовь победила, а Камилле Паркер-Боулз на высочайшем уровне объявлена тотальная амнистия.