«Я всегда собой недоволен!»: Григорий Лепс отметил юбилей на 60-тысячной арене

Артист спел в новой аранжировке свои главные песенные боевики. Фото: Дмитрий Петров

В такие непростые времена не каждый музыкант замахнётся на Лужники, но Григорий Лепс, которому не привыкать собирать по пять Крокусов подряд, не из робких. Накануне своего 60-летия артист дал сольник в Лужниках. И поклонники ответили маэстро взаимностью, проголосовали за него рублем. Что примечательно, в этом многотысячном муравейнике наблюдалось довольно -таки много молодых лиц. Девочки -фанатки ловили каждый жест кумира, пели с ним, как новые, так и старые, хиты в унисон. Что их привлекло в артисте? Наверное, помимо таланта, его бунтарский нрав. Лепс общается с публикой на их языке, не пытается казаться лучше, чем он есть, не примеряет на себя роль ментора.

Артист спел в новой аранжировке свои главные песенные боевики. Пел почти три часа. И надо заметить, был в прекрасной вокальной форме. И музыканты не подвели. Григорий собрал под своё крыло одних из лучших. Каждый из музыкантов отдельная планета, все звучат безупречно и каждый по-своему шоумен. Пока шеф на минутку отлучается на перекур, ребята держат публику своими музыкальными импровизациями.

Шоу закончилось уже за полночь. Артист символично встретил день рождения на сцене, получив первые поздравления от фанатов.

- Как чувствую себя в 60? Да, все нормально! - устало улыбается после концерта артист, отбиваясь от вопросов «акул пера». - Отмечу день рождения узким кругом, небольшой семейной компанией, душ 300 (смеётся.). А концерт можно было и получше отыграть. Всегда есть к чему стремиться. Но я в целом доволен. Собой больше не доволен. Но я всегда собой недоволен, это обычное мое состояние.

- Ну вы все-таки собрали Лужники!

- Но это сложный вопрос. Давайте будем откровенными. Мы за три месяца собрали 30 тысяч людей. Ну может быть чуть больше. Остальные билеты раздали городу, военным, беженцам. Собрать Лужники за три месяца невозможно. Это не сделает даже Мик Джаггер.

Я к этому спокойно и философски отношусь. Сегодня три часа почти пел. Можно было бы и больше, но метро, люди должны попасть домой. Сейчас дней десять отдохну, погреюсь где-нибудь на море и приступлю к записи новых песен.