Регина Тодоренко шокировала кадрами "домашних" родов: схватки на кухне, гипноз и странные завывания

Телеведущая, певица Регина Тодоренко Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вот уже третий день Регину Тодоренко и Влада Топалова поздравляют с рождением сына Мирослава. Это второй ребенок знаменитостей: их старшему сыну Михаилу, которого родители часто называют Майклом, скоро исполнится четыре года. Первенец появился на свет в одном из московских роддомов, а вот второго малыша телеведущая рожала за границей, тщательно скрывая локацию, из-за чего светские хроникеры до сих пор спорят, где это случилось: на Бали, в Америке или в Канаде.

Свою вторую беременность Тодоренко решила прожить максимально естественно и осознанно. Например, будущая мама до последнего не знала пол ребенка - она, мол, с радостью примет как девочку, так и мальчика. Роддом звезда "Орла и Решки" тоже выбрала необычный - такой, чтобы рождение малыша состоялось в домашней обстановке. Комната с большой двуспальной кроватью, небольшой диванчик и надувной бассейн, наполненный гимнастическими мячами, - в таком интерьере, отнюдь не похожем на традиционный родильный зал, сын Мир появился на свет.

Комната, в которой рожала Регина Тодоренко. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Впрочем, одной лишь комнатой помещение для родов Тодоренко не ограничилось. В соцсетях ведущая опубликовала коротенькое, но очень личное видео. На кадрах Регина сидит за обеденным столом, поедая пиццу и издавая странные звуки. Ведущая глубоко дышит, и оказалось, это не случайно.

- На этом видео я проживаю одну из схваток. Желаю каждой женщине рожать легко, в любви, спокойствии и безопасности. В наушниках у меня - гипнотические аффирмации, - объяснила телеведущая.

По словам Тодоренко, она выбрала новую технику естественных родов - гипнороды. Это дыхательные техники и практики самогипноза, которые используются, чтобы облегчить боль. Регине это было особенно необходимо, ведь малыш Мир родился настоящим богатырем - весом более 4 кг.

Между тем, внимательные пользователи соцсетей все-таки вычислили наиболее вероятное место родов Регины Тодорнеко. Похоже, телеведущая во второй раз стала мамой в Канаде: на одном из фото, где Влад Топалов гуляет с малышом, видна местная достопримечательность – научный центр Telus World of Science в Эдмонтоне. Ребенок, рожденный в Канаде, автоматически получает гражданство этой страны. За элитные роды, по подсчетам экспертов, Регина заплатила от 300 тысяч до 1 млн рублей.