Сергей Марков: Мы точно не ограничимся Донбассом, а Запад точно захочет оставить анти-Россию

Директор Института политических исследований Сергей Марков. Фото: Андрей Васильев/ТАСС

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев на встрече с ветеранами в Волгограде заявил о судном дня для Украины, если в ее столице вдруг решатся - следуя заявлениям ее руководства, ударить по Крыму и Крымскому мосту.

«КП» попросила дать комментарий гендиректора Института политических исследований Сергея Маркова.

- Какова должна быть реакция России на прямую и явную угрозу ее территории — спецоперация выйдет западнее пределов Донбасса?

- Мы точно не ограничимся Донбассом. Россия по прежнему ставит очень жесткие требования, продолжая спецоперацию. Советник Зеленского Арестович занимается пропагандистским обеспечением, ему по штату положено выплескивать такие вот вещи. Но мы сейчас видим, что речь уже идет не о боеприпасах, которые из американских установок бьют на 75 км, а о тех, дальность которых от 150 до 300 км.

- Это меняет ситуацию на юге и юго-востоке России?

- Это дает Киеву возможность ударить и по Крымскому мосту, и по Севастополю, и по Ростову, и по Воронежу.

- Но они вряд ли рискнут?

- Возможно, сейчас идут какие-то переговоры. О которых мы не знаем. В публичном поле пока не видно ничего. Наша задача — поддерживать все усилия по максимальному освобождению территорию Украины.

- До каких пор?

- До тех пор, пока Запад не согласится на денацификацию Украины и ее демилитаризацию.

- Так где лежат эти пределы?

- Эти пределы сейчас вряд ли кто сможет предположить точно. Наверное, когда они сами вынуждены будут пойти на переговоры. Они и сейчас бы могли прекратить сопротивление — но это вряд ли. Если остановятся позже, на более отдаленных рубежах — ну что же... Запад в любом случае любую оставшуюся территорию Украины будет рассматривать как анти-Россию. Откуда сама Россия могла бы быть поражена достаточно дальнобойным оружием.

- То есть, придется идти до самых западных границ?

- К этому нас вынуждают. Там, где уже границы нынешней Украины с Польшей.

- Где мы наткнемся на польские и венгерские части?

- Нет, нам не придется с ними столкнуться. Если подразделения польской и венгерской армии войдут в какие то западные районы Украины — мы с ними соприкасаться не будем. Это же они возьмут на себя ответственность за безопасность на данных территориях — не мы. К тому времени украинской армии как таковой не будет, как впрочем, и украинской государственности.

- Когда сенатор Клишас говорит, что в деле демилитаризации на Украине надо идти до конца — это и означает, что до Львова с Ивано-Франковском?

- Вообще-то, о денацификации и демилитаризации Украины было объявлено в самом начале спецоперации. Поставки дальнобойных систем с этими Хаймарсами принципиально не изменили ситуацию. Оставшаяся территория Украины все-равно должна быть демилитаризована. Политзаключеные должны быть освобождены. Русский язык должен стать государственным - наравне с украинским. И никаких крупных вооруженных сил.

- Эта задача до конца года должна быть решена?

- Сложно сказать. Может быть, в ближайшие несколько лет.

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