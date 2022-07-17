Голые звезды в модных купальниках: как раздеваются Кабо, Смехова, а также молодые жены Прилучного и Диброва

Певица ГлюкоZа в ультрамодном блестящем купальнике. Фото: СОЦСЕТИ

Половина лета прошла, поэтому звезды успели накупаться и загореть. А заодно и продемонстрировать шикарные фигуры. Мы составили рейтинг звезд с шикарными фигурами в модных купальниках.

Топ-5 модных купальников от дизайнера Юлии Гагуа для kp.ru.

- Купальники с интересными ассиметричными вырезами.

- Слитные купальники с вырезами.

- Купальник-трансформер. Верх – топ можно использовать в повседневной носке.

- Купальник из блестящей ткани.

- Купальники из жатой ткани.

10 звезд с идеальной фигурой в модных купальниках

Смелая Ольга Кабо

Ольга Кабо в винтажном купальном костюме. Фото: СОЦСЕТИ

54-летняя актриса может похвастаться отличной фигурой. Ольга Кабо загорает на яхте в Сочи в ретро-купальнике. В таких купальных костюмах отдыхали дамы в 70-е годы прошлого века, мода циклична, поэтому Кабо вполне себе в тренде.

Блестящая ГлюкоZа

ГлюкоZа в купальнике с глубокими вырезами — такой можно носить под джинсы и шорты из денима. Фото: СОЦСЕТИ

36-летняя певица умеет модно наряжаться. ГлюкоZа демонстрирует фигуру в очень модном купальнике – из блестящей ткани. Лаконичная модель слитного купальника с глубоким декольте и открытой спиной: такие носят вместо топа - с джинсами или шортами из денима. Певица загорает у бассейна своего загородного дома в Подмосковье. Заодно Наталья рассказала как удается быть худой и подкаченной: «Спорт, сон и питание – это залог моего красивого тела, плюс самочувствие прекрасное. Но признаться я злостный нарушитель. Если гуляю, то не думаю ни о чем. Беру максимум от вечера. Но, конечно же, стараюсь чтобы такие дни «сегодня можно все» были не чаще, чем раз в месяц».

Три женщины Павла Прилучного

Первая жена звезды экрана Павла Прилучного актриса Агата Муцениеце в неоновом жатом купальнике. Фото: СОЦСЕТИ

Так вышло, что идеальными формами в этом июле хвастаются сразу три любимых женщины актера Прилучного. Первая жена звезды кино тоже актриса 33-летняя Агата Муцениеце позирует у столичного бассейна в купальнике из жатой ткани – такие теперь есть в гардеробе каждой модницы. Последняя экс-подружка Павла актриса 36-летняя Мирослава Карпович отдыхала на Мальдивах в купальнике, который максимально защищает грудь от загара. Как раз тот случай, когда топ от купального костюма-трансформера можно носить отдельно – с юбкой или брюками, или парео.

Экс-подруга Прилучного актриса Мирослава Карпович в модном топе. Фото: СОЦСЕТИ

Вторая жена Павла Прилучного попала в объектив мужа на отдыхе в Армении - 26-летняя Зепюр Брутян-Прилучная принимает ванну в отеле с видом на горы. У Зепюр модный купальник – из гофрированного материала (как и у Агаты) с топом бандо.

Нынешняя жена Павла актриса Зепюр Прилучная-Брутян в купальнике из гофрированного материала. Фото: СОЦСЕТИ

Подольская в клубе высокая талия

Наталья Подольская вступила в «клуб высокая талия». Фото: СОЦСЕТИ

40-летняя певица демонстрирует длинные ноги на отдыхе в турецком отеле. Наталья Подольская после вторых родов уже в отличной форме, однако скрывает пресс за высокими шортами. Эти модели из «клуба высокая талия» уже на актуальны. А вот принт на винтажный манер в тренде, выглядит романтично и хорошо смотрится на фото.

Смехова с чашками

Алика Смехова в Турции загорает в винтажном купальнике в стиле «нулевых». Фото: СОЦСЕТИ

54-летняя актриса загорает в турецком Кемере, в отеле класса люкс. Алика Смехова отдыхает в купальнике, похожем на новинки из пляжных коллекций «нулевых». Однако мода циклична – так что Алика с этими чашечками в тренде. Верх купальника напоминает привычный бюстгальтер, модели в таком стиле отлично поддерживают большую грудь. Кроме того, они смотрятся женственно и романтично.

Неоновая Рудковская

Неоновая и модная продюсер Яна Рудковская. Фото: СОЦСЕТИ

47-летняя Яна Рудковская загорает с семьей на яхте в Сочи. У Яна осиная талия, длинные ноги – продюсер в отличной форме. Купальники ярких неоновых оттенков популярны с прошлого лета и до сих пор. В этом сезоне тренд не просто остался, но и укомплектовался новыми оттенками зеленого, желтого, розового и оранжевого. Также актуальны купальники с вырезами в самых неожиданных местах.

Галич вся в завязках

Галич на Мальдивах вся в завязках. Фото: СОЦСЕТИ

32-летняя блогер и телеведущая Ида Галич арендовала целую виллу на Мальдивах, где жила с любимым мужчиной (блогером Стасом Круглицким) и подругами. Галич демонстрирует два тренда в своем купальном костюме. Многочисленные завязки к минималистичным бикини – ультрамодно. Обматывая их вокруг талии для фото и прогулки к бару, не забывайте размотать, когда ляжете загорать – а то останетесь в полосках. Насыщенный красный, зеленый или голубой – модные цвета для купальников в 2022 году.

У Диброва своя королева

Полина Диброва демонстрирует модель для бассейна и фотосессий. Фото: СОЦСЕТИ

33-й день рождения Полина Диброва отметила на родине в Ростове-на-Дону в компании мужа, детей, родителей и друзей. Дмитрий Дибров заприметил красавицу на конкурсе красоты, с тех пор Полина выиграла корону «Миссис Россия» и сумела после трех родов сохранить стройную фигуру. В этом можно убедиться по этому фото, где Диброва позирует в ярком купальнике в винтажном стиле – логотипы и различные надписи снова в деле. Одобрены и похвалы в свой адрес, как у Полины: «Королевы рождаются в июле».