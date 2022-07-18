Последние новости о ситуации вокруг Украины на 18 июля 2022 года: Кто стоит за распродажей западных поставок, кого ловят ГБР и СБУ, чем обернутся угрозы Крымскому мосту

Украинские военные обещают разрушить Крымский мост в Керчи, как только у них будет такая возможность Фото: Антон ПИКУС

Что последует за угрозами Крымскому мосту

Андрей Клишас, глава комитета верхней палаты парламента РФ по конституционному законодательству, резко отреагировал на прозвучавшие из Киева угрозы атаковать Крымский мост и сам полуостров. Сенатор считает, что эти устремления подтверждают насущность денацификации и демилитаризации всей территории незалежной. Такова была реакция на слова Вадима Скибицкого, представителя Главного управления разведки Минобороны Украины о том, что ВСУ смогут нанести ракетные удары по Крыму когда Запад передаст Киеву реактивные системы залпового огня HIMARS и М270 с дальнобойными боеприпасами. На базаре заждались дорогих игрушек?

Зампредседателя Совбеза пригрозил Судным днем

Не смог смолчать и Дмитрий Медведев, замглавы совбеза РФ. В Волгограде на встрече с ветеранами он предупредил, что если угрозы нападения на Крым со стороны Киева будут реализованы, то для причастных наступит скорый «судный день». Дмитрий Анатольевич, сообщив, что наш ответ приведет к краху режима в Киеве, уточнил: «Это произойдет несмотря на то, что они пытаются огрызаться, а отдельные экзальтированные кровавые клоуны, которые выскакивают периодически с какими-то заявлениями, еще и пытаются угрожать нам, имею в виду нападение на Крым, и так далее». Ну а обещанный «судный день», станет «быстрым и тяжелым, укрыться будет очень сложно». Бывший премьер и третий президент России словами бросаться не привык — спросите нынешнего президента.

Киеву предложено бежать из Запорожья

Владимир Рогов, член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, предложил властям в Киеве побыстрее вывести части ВСУ из областного центра. Это чтобы облегчить участь и города, и войск. Рогов сообщил о разработке плана по освобождению города с минимальными потерями и разрушениями инфраструктуры. Он обратился и к жителям Запорожья: «Призываю горожан быть острожными. Не получайте повестки, не находитесь по адресу регистрации, где вас легко найдут. Есть возможность — уезжайте из города. Нет такой возможности - запаситесь продуктами и водой и найдите максимально безопасное место в условиях городских боев». И пусть потом никто не говорит, что их не предупреждали.

Поддержка американцами незалежной меняется

Брэдли Девлин, обозреватель известного издания The American Conservative, утверждает, что США изменили тактику поддержки Украины. Девлин сообщает: «Администрация Байдена выбрала более поэтапный подход к оказанию Украине как военной, так и иной поддержки. Миллиард здесь, миллиард там, а может быть и пара миллиардов, если они вежливо попросят». По его словам, потоки денег и военной техники все сложнее отслеживать. Причиной изменения схемы поставок он назвал нарастающее возмущение общественности США по поводу вовлеченности в украинский конфликт — которое отражается и на настроениях в конгрессе, и в сенате. И ведь предупреждали вас умные люди: бездонную бочку даже печатный станок града на холме не заткнет и не наполнит.

Бывший глава украинской разведки говорит об ультиматуме

Николай Маломуж, экс-глава Службы внешней разведки Украины, сообщил, что Россия выдвигает незалежной «ультиматум». По словам Маломужа, Москва заявляет, что, либо переговоры будут вестись на ее условиях, либо «в ближайшие полторы-две недели» российские войска «начинут масштабное наступление на Донбассе, а также усилят давление на Харьков и на юг». Так это же не ультиматум - это называется констатация фактов и принуждение неслухов к миру. Вы поинтересуйтесь у Саакашвили, был у вас такой советник.

Кто крышует перепродажи западного оружия

Родион Мирошник, чрезвычайный и полномочный посол ЛНР в России, заявил, что ближайшее окружение шестого президента Украины занималось рейдерством и решаловом до избрания Зеленского на высокий пост, и от своих привычек не отступает и теперь. При том, по словам дипломата, на госдолжностях у Ермака и Резникова нет возможностей «непосредственно разворовывать» военную помощь Запада, потому им «надо монетизировать поставки американцев». Мирошник заявил: «В офисе президента Украины создан теневой штаб по распределению поставляемых вооружений. Часть из них продается, чтобы эти деньги разворовывались. И все это происходит с непосредственного ведения как министра обороны Резникова, так и под координацией Андрея Ермака». А кто-то предполагал, что эти парни за жовто-блакитный стяг готовы на пулеметы идти? Может, и готовы, но только с пулеметами под мышкой — на черный рынок.

В Греции разбился самолет из Украины с боеприпасами

Украинский грузовой самолет «Антонов» потерпел крушение недалеко от города Кавала на севере Греции в субботу поздно вечером. Самолет совершал рейс из Сербии в Иорданию и далее в Бангладеш. По данным греческих СМИ, на борту находилось восемь человек, он перевозил 12 тонн «опасных материалов», в основном взрывчатых веществ. Незадолго до аварии пилот сообщил о проблемах с одним из двигателей, ему разрешили совершить посадку в аэропорту Кавалы, но самолет не дотянул 40 км до аэродрома, сообщило управление гражданской авиации Греции. В месте крушения несколько часов звучали взрывы, поднимались столбы дыма, жителям запретили покидать дома, а к месту крушения отправились саперы. Ну хотя бы в этом крушении за сутки никто не обвинил русских.

Убийца мирных жителей выявлен

Следственный комитет РФ установил украинского офицера, приказавшего обстреливать поселок Светличное в ЛНР. 17 июля в пресс-службе СК заявили: «Установлен организатор преступлений против мирных граждан военнослужащими ВСУ на территории населенного пункта Светличное, ЛНР. Это командир 17-го отдельного мотопехотного батальона в составе 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ лейтенант Константин Цымбал». В отношении офицера возбуждено уголовное дело. Цымбал с 26 февраля по 30 апреля 2022 года отдавал подчиненным приказы об обстреле Светличного . Это привело к масштабным разрушениям домов и гибели мирных жителей. При этом Цимбал знал и о том, что в населенном пункте воинских частей нет, и о том, что здесь проживают более двухсот граждан, не имеющих возможности покинуть эту территорию. Амба Цымбалу.

В Германии хотят национальную конференцию по Украине

Мари-Агнес Штрак-Циммерман, глава комитета Бундестага по обороне, призвала Олафа Шольца поскорее провести национальную конференцию по Украине. Штрак-Циммерман требует большого сбора, где политики и представители ВПК, профсоюзов и бундесвера обсудят координацию действий по «украинскому вопросу». По мнению Штрак-Циммерман то, как долго Украина сможет защищаться и насколько успешно, зависит «особенно от поддержки Германии». Да ваша поддержка только может растянуть мучения, не рубите кошке хвост частями.

В незалежной чистят СБУ

Госбюро расследований Украины задержало сотрудника Службы безопасности страны, которого подозревают в передаче секретных данных России. Он по версии ГБР до марта 2022 года возглавлял одно из региональных управлений СБУ. Причем операцию ГБР провело совместно с СБУ. А ранее был задержан бывшего главы Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым Олег Кулинич — тоже «шпионил на Россию». И помощник нардепа от партии «Слуга народа» Юрий Здебский загремел по подозрению в передаче разведданных о международном сотрудничестве Украины и укреплении границы с РФ . Как здорово они шпионов то ловить научились — неужели думают, что в этом рецепт спасения?