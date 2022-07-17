Герои спецоперации «Z»: лейтенант Парферов вытащил с поля боя 60 раненых морпехов

«Комсомолка» продолжает знакомить читателей с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Комсомолка» продолжает знакомить читателей с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимость, напористость и боевой опыт в Минобороны России ставят в пример молодым военнослужащим.

«Возьми себе в образец героя древних времен, наблюдай его, иди за ним вслед, поравняйся, обгони его – слава тебе!», - говорил воинам генералиссимус Александр Суворов. А еще русский полководец шутил: «Фортуна имеет глаза на затылке, власы короткие, полет ее молниеносен: упустишь раз – не поймаешь.».

УНИЧТОЖИЛ В БОЮ ДВА ТАНКА И БРОНЕТРАНСПОРТЕР

Рядовой Тимур Соктоев.

Рядовой Тимур Соктоев Фото: Минобороны РФ

«Гранатометчик рядовой Тимур Соктоев, действуя в составе тактического воздушного десанта, выполнял боевую задачу по взятию под контроль и удержанию важного стратегического объекта. После высадки и прибытия десанта в район выполнения задачи Тимур Соктоев занял и удерживал позицию вблизи железной дороги. В условиях огневого воздействия националистов в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов, эффективно уничтожал бронетехнику и живую силу украинских боевиков. Лично уничтожил два танка Т-64, один БМП-1 противника и большое количество живой силы врага. В результате боевых действий подразделением российских десантников было уничтожено 12 танков, 8 БМП и более 120 украинских националистов. Благодаря смелости и профессионализму рядового Соктоева задача по захвату и удержанию стратегического объекта была выполнена».

БЕЗ ЕДИНОГО ВЫСТРЕЛА ЗАДЕРЖАЛ ДИВЕРСАНТОВ

Младший сержант Виталий Строгов.

Младший сержант Виталий Строгов Фото: Минобороны РФ

«Командир отделения, младший сержант Виталий Строгов, находясь на посту, выполнял задачи по охране позиций батальонно-тактической группы российских военнослужащих.

В ходе патрулирования местности Виталий Строгов заметил 3 вооруженных националистов вблизи охраняемого объекта. Подкравшись к боевикам и выбрав удобную огневую позицию, младший сержант Строгов без единого выстрела задержал вражеских диверсантов, которые вели разведку мест расположения российских войск и маршрутов их перемещения.

Ночью украинские диверсанты предприняли еще одну попытку проникнуть в район расположения российских войск. Младший сержант Строгов, своевременно обнаружив наступающих боевиков, силами поста вступил в бой с численно превосходящим противником.

Благодаря грамотным действиям младшего сержанта Виталия Строгова и умелому руководству подчиненными посту охранения удалось выстоять под натиском националистов, уничтожив часть из них. С прибытием подкрепления российские военнослужащие перешли в контрнаступление и уничтожили оставшихся боевиков».

ВЫТАЩИЛ С ПОЛЯ БОЯ И ОКАЗАЛ ПОМОЩЬ 60 РАНЕНЫМ

Лейтенант медицинской службы Владислав Панфёров.

Лейтенант медицинской службы Владислав Панфёров Фото: Минобороны РФ

«Врач медицинского взвода бригады морской пехоты Тихоокеанского флота лейтенант Владислав Панфёров с первых дней специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик, действуя в составе медицинской эвакуационной группы, оказывал помощь раненым на поле боя и эвакуировал их в медицинские пункты. Оперативная группа морской пехоты, в составе которой действовал Владислав в течение нескольких дней вела ожесточенные бои с националистами, удерживающими населенный пункт под своим контролем. Действуя смело и решительно, Владислав в ходе освобождения населенного пункта, грамотно организовав медицинское обеспечение, вынес с поля боя и оказал квалифицированную помощь более 60 военнослужащим. При этом более 20 из них вскоре вернулись в строй и продолжили вытеснять боевиков с занимаемых позиций. По итогам затяжных боев российские морские пехотинцы освободили населенный пункт от вооруженных формирований украинских радикалов».